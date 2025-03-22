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600萬政治獻金流向 柯文哲：打選戰用掉但「沒記帳」

台灣新聞組／綜合22日電
台北地方法院審理京華城案，對被控侵占政治獻金，前台北市長柯文哲（右）全盤否認。（記者侯永全／攝影）
台北地方法院審理京華城案，對被控侵占政治獻金，前台北市長柯文哲（右）全盤否認。（記者侯永全／攝影）

台北地方法院審理京華城案，法官問柯文哲民眾黨600萬(台幣，約18.1萬美元)政治獻金流向何處？柯回答說，「打選戰用掉，沒有記帳」，九合一選舉時他一個人要輔選全國，民眾黨是小黨，根本不夠用，百分百確定沒有私用。

檢方另控柯文哲公益侵占政治獻金，但辯護人說，政治獻金屬民法「贈與契約」，柯為政治獻金所有權人，政治獻金剩餘款使用有所限制，若違反也只是罰款，沒刑法侵占他人之物犯意。

另外對於柯文哲當庭爆料北檢檢察官林俊言曾唬他隨身硬碟中有不雅影片，據了解，硬碟中有與案情無關的正妹清涼影片；至於被控侵占政治獻金，柯文哲全盤否認。法務部長鄭銘謙昨表示，個案正於法院審理中，尊重台北地院審理，至於有些問題北檢會適時澄清。

柯文哲指檢察官林俊言曾說他的隨身硬碟有不雅片，如不配合要把這些內容送交法院，乍聽差點被唬住。

去年底檢方偵辦京華城案進入尾聲，檢察官認定在柯文哲住家房間查扣的隨身碟，存放疑記帳收賄金額的EXCEL檔案，硬碟裡還有其他柯的個人生活資料，也有無關案情的清涼正妹影片。

檢察官為保護柯文哲隱私，向柯文哲提起案件偵結時，卷證會併送法院，因此問柯是否需區隔註記，以免眾多律師閱卷時發現清涼片，柯聽聞相當氣憤，誤解檢察官拿不雅片威脅，最終檢方沒針對硬碟其他內容區隔註記。

另外，北檢公布民眾黨北市議員陳宥丞於京華城案偵辦期間，提供議會調查小組的資料給柯文哲，且將調查進度等內容傳到民眾黨黨公職群組。陳宥丞表示，調查小組訪談紀錄及資料為公開資訊，他就不實導指控向柯文哲請益及查核，完全無涉司法偵辦內容。

柯文哲 民眾黨

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