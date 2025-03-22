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黃國昌遞2026藍白合作橄欖枝 2028下架民進黨試金石

記者 唐筱恬、陳洛薇
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大罷免白熱化，民眾黨主席黃國昌搶在國民黨前宣布啟動「人民要當家」宣講，首戰選擇新北登場，正面迎戰民進黨，並用行動預告新北市長選戰不缺席；接下黨主席重擔，黃國昌主動出擊，訂定2028「下架」賴清德目標，喊話國民黨「求同存異、堆疊善意」，為2026選戰保留彈性，也為2028「藍白合」開啟一扇機會之窗。

2024年總統大選，民眾黨前主席柯文哲曾意氣風發捲起小草風潮，但藍白鷸蚌相爭，綠營漁翁得利。選後柯文哲捲入京華城案，慘遭司法趕盡殺絕，民眾黨號召小草向賴政府發出怒吼，也救不出身陷囹圄的黨主席，死忠柯粉後悔當初沒有藍白合，坦言「沒想到讓民進黨上任，後續卻會帶來這麼嚴重的後果」，柯文哲也曾感慨「在面壁思過，思考事情怎麼會變成這樣？」

如今，民眾黨面臨「國家級」追殺，政治獻金被沒入、柯文哲遭起訴，民調一度跌落剩9％。緊接著民進黨發動大罷免藍委，為2026年縣市長選舉加溫，不僅要翻轉國會取得多數優勢，更要贏者全拿延續中央執政，綠色大軍傾巢而出，藍白危機湧現。

民眾黨歷經大地震，黃國昌臨危接棒後，才又站穩15％左右支持度，雖士氣重挫，但多數小草不離不棄，顯見民眾黨對中間選民仍具一定吸引力，而對民進黨的仇恨值，讓小草們的力量更凝聚。

有別柯文哲「終結藍綠，選擇新政治」路線，黃國昌定調在野合作監督，黃近期拜會台中市長盧秀燕，強調「台中的事就是民眾黨的事」，更讓外界對2028「盧黃合」充滿想像。

黃國昌拋出「2028不能再讓賴總統繼續執政」目標，點名2026新北、新竹等地可合作，與其說是向國民黨遞橄欖枝，不如說是直接開出明年縣市長選戰合作意向書，做為2028總統大選「藍白合」試金石，藍白合力下架綠，就看兩個ＤＮＡ不同的政黨，如何求同存異，共寫勝利方程式。

民眾黨 黃國昌 柯文哲

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