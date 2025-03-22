新聞評論／國安法庭不只把台灣戒嚴化 更將香港化

陸委會副主委梁文傑表態支持設立「國安法庭」。（記者廖士鋒／攝影）

賴總統宣布「賴17條」，並恢復「平時軍事審判制度」，設立「國安法庭」的問題也隨即引發關注。設立國安法庭，美其名是「因應國安特殊需要」及提高對國安案件審理的「專業度」，實則是要透過政治左右國安案件的審判。這與民進黨 過去抨擊的「戒嚴 體制」已無二致。

蔡英文任內制定了「國安六法」，大幅提高國安案件的範疇。政治立場鮮明的檢察總長邢泰釗曾稱，檢調投入大量人力物力偵辦國安案件，但因為量刑過輕，因此嚇阻能力有限。此一論點，也成為「軍審復辟」及設立「國安法庭」的論據。

賴總統宣布恢復軍審後，他欽定的民進黨國防召委沈伯洋隨即加碼，建議成立「國安法庭」，因而備受矚目。事實上，陸委會副主委梁文傑今年初即曾因某案件判決結果不合其意，批評法官「膠柱鼓瑟」，說其拘泥不知變通，主張設立「國安法庭」。沈伯洋近日更稱，若只恢復軍審，純軍事法庭「不能處理共犯問題」；設立國安法庭速度較快，也更專業。

這些說法，都在為不合理的主張尋找藉口。過去每逢涉及政治的司法案件，在野黨批評「司法不公」、「政治迫害」，民進黨便高舉「司法獨立」回敬。但民進黨不認同國安案件的判決時，官員民代卻又批評司法不專業、拘泥，不滿判決太輕。這難道不是在利用政治壓迫司法？

民進黨認為「國安法庭」能遂其意志，主要是國安法庭是「選定特定法官」，經專業訓練後，負責所有國安相關案件的審理，範圍擴及全民。曾主張完全「廢軍審」的學者林鈺雄，則主張「國安法庭」應納入「軍法官參審」。依此規劃，國安法庭不但有「指定」的一般法官，還有直屬於國防部 管轄的軍法官。

這套體制一旦上路，為求「提高定罪率」和「加重刑責」，賴政府必然想方設法，選定政治立場與自己一致、且能忠實執行任務的法官擔任國安法庭成員。而所謂國安案件原本就具有高度政治性，被調查起訴者甚至就是在野黨政治人物，當「國安案件」與「政治案件」互為表裡，國安法庭勢必成為民進黨迫害異己、操作抗中保台、鞏固政權的最大利器。

民進黨近年力推「轉型正義」，主要是質疑在戒嚴體制下以國安、反共為名造成的司法不公。當時的軍審制度擴及一般民眾，相關判決，也是近年促轉會「平復司法不法」的標的。而設立國安法庭，事實上就是「不稱為軍審的軍事審判」、「沒有宣布戒嚴的戒嚴體制」。民進黨正在做的事，就是「批評威權、理解威權、成為威權」的第三部曲。

國安法庭不止將台灣「戒嚴化」。2020年，中國大陸通過《香港特別行政區維護國家安全法》，明定國安案件的承審法官由香港行政長官指定。此一設計，當然是要確保審判過程、結果都與「上意」一致。賴政府的國安法庭構想，正走在同一條路上。國安法庭不僅把台灣「戒嚴化」，更是「香港化」。

目前，陸委會已表態支持設立國安法庭，沈伯洋亦稱，此構想「半年前就和國防部長顧立雄討論過」。亦即，國防部、陸委會都支持國安法庭，沈伯洋更是賴清德的「國安國師」；加上親綠學者、檢察官助攻，一旦民進黨重新掌握立院過半席次，勢必會強勢修改法令，付諸實現。

民進黨如再度完全執政，各種鞏固權力的「反民主」作為，勢必更肆無忌憚。除了國安法庭，其他假借國安之名迫害異己的行動必然愈演愈烈，民眾對此不會感到背脊發涼嗎？