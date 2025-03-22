我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

被提名大法官2人闖關就能審理 朝野恐再啟釋憲戰

記者王千豪／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，黨團會討論大法官人事案到底合適不合適，再做反應。（本報資料照片）
國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，黨團會討論大法官人事案到底合適不合適，再做反應。（本報資料照片）

總統府去年提名的大法官人事案遭立院否決後，昨再提出7位大法官被提名人。依立法院職權行使法規定，最快4月底就能表決，而根據憲法訴訟法新法規定，只要通過2位，憲法法庭就達10位審理門檻，屆時朝野除大罷免戰場外，料將再開釋憲戰場。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，黨團會討論人事案到底合適不合適，再做反應。

立法院職權行使法規定，大法官人事案人事同意權案交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查之日起，期間不得少於1個月，且應於審查過程中舉行公聽會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並應於院會表決之日的10日前，擬具審查報告。也就是說，只要朝野協商同意，最快能在4月底投票表決大法官人事案。

另外，根據新修的憲訴法規定，憲法法庭審理法規範憲法審查及裁判憲法審查案件，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，也就是至少10位，大法官現有總額過半數同意，也就是至少8位，才能做成判決。另外，新法也規定，作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。

換言之，只要這次大法官被提名人有兩位闖關成功，憲法法庭就能審理釋憲案，而先前由民進黨立院黨團針對憲訴法及選罷法新法聲請暫時處分及釋憲案，以及監察院針對總預算案聲請暫時處分及釋憲案，將得以審查，屆時朝野除大罷免戰場，將再開憲法法庭戰場。

大法官 罷免 投票

上一則

「橘子」看牙返日遭控逃亡 柯辯護人批檢方故意不說

下一則

大法官提名也扯國安 在野批抗中無限上綱

延伸閱讀

第3人 不任命憲法法院法官涉違憲 南韓代理總統崔相穆也遭彈劾

第3人 不任命憲法法院法官涉違憲 南韓代理總統崔相穆也遭彈劾
罷免連署涉造假 國民黨南市黨部遭搜 謝龍介：殺雞用牛刀

罷免連署涉造假 國民黨南市黨部遭搜 謝龍介：殺雞用牛刀
法官擋驅逐 川普喊彈劾 大法官不認同：無法解司法分歧

法官擋驅逐 川普喊彈劾 大法官不認同：無法解司法分歧
謝長廷：不會接受大法官職務 民主政治應互相協調

謝長廷：不會接受大法官職務 民主政治應互相協調

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍