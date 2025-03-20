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獻金案 監院罰柯文哲374萬 沒入5579萬 民眾黨批助攻北檢

台灣新聞組／台北20日電
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

監察院廉政委員會昨審議通過「2024年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，針對柯文哲違法部分，裁罰374萬元(台幣，以下同)、沒入5579萬餘元，簽證會計師端木正移付懲戒；吳欣盈則免罰。

民眾黨回應表示，監察院一邊哭窮、批評在野黨刪預算，一邊卻可以宣布裁罰、沒入金額，顯見監察院還能運作，寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，傾全力在對付柯文哲，背後目的不言而喻；且監察院認定顯與客觀事實不符，民眾黨要求依照同等標準，清查賴清德總統競選期間「賴桑小舖」及前總統蔡英文「小英商號」，否則將落入「政治辦案標準不一」罵名。

台北地院審理柯文哲涉貪案今開庭，上午將提解威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗、柯文哲出庭；柯等四人審判第一次押期到4月1日，法官將一併審理證據調查及有無再羈押必要。此案「四大被告」同日受審，法庭熱度爆棚，警方已部署戒備。

民眾黨指出，監察院選在柯文哲今天首次開庭前一晚公布訊息，就是在助攻檢察官，為北檢添加柴火，配合司法進行政治追殺及攻擊。陳智菡昨天晚間在網路直播節目表示，監察院曾來函要求某個時間內要補申報，但很多證據資料被北檢扣走，加上財務長李文宗被羈押，對帳過程非常困難。

陳智菡表示，好不容易時任競選總幹事黃珊珊前兩周幾乎對好帳目，也去函監院要補申報，卻一直不給補申報，還要拿到柯文哲親自授權，而監察院東挑西挑又加莫須有罪狀，認定演唱會、募款小物都違反政治獻金法。

對於柯文哲政治獻金案，監察院廉政委員會認定，本案會計報告書違反政治獻金法情形，包括募款演唱會售票及透過木可公司販售競選小物，合計4067萬餘元故意匿未申報，另有虛報一筆收入及86筆無交易事實等虛報支出，總計2463萬餘元，因故意申報不實收支金額達6530萬餘元，違反政治獻金法情節重大，依行政罰法第18條規定加重處罰，裁處罰鍰180萬元，併沒入匿未申報之收入4067萬餘元。

另有柯文哲故意違反法定支出項目，以四筆高額授權費名義，給付木可公司計1500萬元，裁處罰鍰180萬元併沒入違法支出金額1500萬元。

柯文哲 民眾黨 賴清德

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