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民調：57.9%反對大罷免 32.6%贊成 65歲以下一面倒反罷免

記者黃婉婷／台北18日電
針對民眾對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議大罷免的態度，32.6%贊成，57.9%不贊成，不贊成比贊成多25.3個百分點。(記者葉信菉／攝影)
針對民眾對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議大罷免的態度，32.6%贊成，57.9%不贊成，不贊成比贊成多25.3個百分點。(記者葉信菉／攝影)

罷免共35件泛藍陣營立委邁入第二階段連署，台灣民意基金會昨公布最新民調，針對民眾對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議大罷免的態度，32.6%贊成，57.9%不贊成，不贊成比贊成多25.3個百分點；全體公民中， 兩成強烈贊成，35%強烈不贊成。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，一個是台灣主流民意不贊成「大罷免」，另一個是贊成「大罷免」的人數不算少，大大提高二階罷免成案的可能性。

進一步檢視交叉分析，年齡部分，除65歲及以上者外，其他年齡層皆呈現一面倒不贊成 「大罷免」的現象。顯然，大罷免訴求比較容易獲得老人的共鳴；從教育背景看，除了初中、國中及以下教育程度者外，其他中高教育程度者皆一面倒不贊成大罷免。

從職業背景看，除退休人員外，其他職業背景者皆一面倒不贊成大罷免。從6都16縣市角度看，每一個地區都呈現過半數或一面倒不贊成 「大罷免」。

游盈隆指出，值得注意的是，桃園市竟意外成為大罷免熱區，有四成公民呼應大罷免，領先全台。台中市相對較冷，只有三成公民呼應。其他各區則冷熱不一。箇中原因為何？值得推敲。

至於政黨支持傾向，民進黨支持者，71%贊成，24%不贊成；國民黨支持者，0.4%贊成，97%不贊成；民眾黨支持者，10%贊成，85%不贊成；中性選民，12%贊成，63%不贊成。

此次訪問期間為3月10日至12日；對象以全台為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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