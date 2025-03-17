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藍營反惡罷 拚反守為攻 朱立倫：百場說明會本周啟動

台灣新聞組╱綜合17日電
國民黨主席朱立倫16日宣布，20日起「下鄉政策宣講」，將結合戰鬥藍及縣市長、民代，會全力「反惡罷」；圖為朱立倫(左)參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。(記者蔡維斌／攝影)
國民黨主席朱立倫16日宣布，20日起「下鄉政策宣講」，將結合戰鬥藍及縣市長、民代，會全力「反惡罷」；圖為朱立倫(左)參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。(記者蔡維斌／攝影)

全台「罷綠」第一階段尚無達到提議門檻，面對民進黨展開各地宣講，藍營基層質疑黨中央連署不力，籲重新設定戰場反守為攻。國民黨主席朱立倫昨宣布，20日起「下鄉政策宣講」，將結合戰鬥藍及縣市長、民代，會全力「反惡罷」。

朱立倫今天也將在立法院舉行「啟動公投」宣示記者會，宣布提出反戒嚴、反廢死公投提案。

對於民進黨排出下鄉宣講場次，朱立倫說，國民黨也規畫百場說明會，本周啟動，讓民眾了解國民黨爭取哪些預算、統籌分配稅，以及未來如何拚民生。

對於總預算問題，朱說，這次總預算是有史以來最高，增1368億元(台幣，下同，約41.2億美元)，「倒要問卓榮泰院長，這叫做報復性刪減嗎？」行政院不好好做才是對不起國家人民；這時候不好好做事，跑到地方拚政治，才是無能的團隊，讓民眾看不起。

台中傳遭罷免立委和市長盧秀燕討論，1人繳30萬元先組自救會，朱立倫說，已和立委談過，未來包括各地問政說明會或重要活動，黨中央全力支持。

國民黨立委許宇甄批評，卓榮泰帶頭上街亂講，是中華民國史上首次出現「造謠國家隊」，政院甚至故意要各部會擺爛、空轉；賴政府為大罷免無所不用其極，號稱「AI內閣」，應改叫「擺爛內閣」。

罷免35名泛藍立委進入二階連署，綠營火力全開，然而國民黨罷免綠委挨批推動不力，雖加緊補件，藍軍士氣已經受挫，還沒開戰就先「黨內互打」；黨中央原訂4月才要舉辦政策說明會，已改成本周起提前開辦；近期又醞釀發起「反廢死公投」與「反軍事戒嚴」公投，但議題設定會激出投票動能，還是落入對手陷阱，以及公投是否與罷免在同日舉辦，都在未定之數。

罷免 國民黨 公投

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