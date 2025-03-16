政策宣講台中登場 卓榮泰自嘲覆議院長 賴清德影片批藍

行政院長卓榮泰（中）赴台中宣講「人民是頭家」，痛批藍白毀憲亂政，杯葛預算。（記者黃仲裕／攝影）

民進黨 「人民是頭家」政策宣講會首場昨在台中登場，行政院長卓榮泰手持「綠色光劍」道具，還模仿民眾黨立院黨團總召黃國昌口頭禪「太離譜了」，痛批藍白刪凍總預算，「在野黨拖住國家進步的腳步」；他自嘲是覆議院長，希望國會反省錯誤，把預算還給人民。

來源：聯合新聞網

賴清德總統壓軸以影片現身，賴強調，國民黨 批評台灣挑釁中國，對得起經國先生嗎？他們仍然緊抱新店羅家、台中顏家、雲林張家與花蓮傅家，國民黨提名的區域立委候選人，有性騷擾被判刑確定，有被控竊占國土等，國民黨仍然緊抱著牛鬼蛇神。

賴清德說，台灣每次大選，中國一定介入，希望能夠扶持親中政權，這次更加嚴重，親中勢力復辟，等於是黑金王朝班師回朝。

民進黨秘書長林右昌二度點名台中市長盧秀燕 ，批盧欺騙台中市民，中央在台中市投入數百億、數千億台幣，要摸著良心讓市民知道；他也盼盧秀彥看見藍白亂刪預算，請盧轉告國民黨主席朱立倫矯正過來。

盧秀燕昨出席扶輪社活動及磐石會長交接典禮，針對民進黨首站到台中宣講，盧未表示意見。國民黨台中市黨部主委顏文正說，民進黨宣講中央預算與財劃法，與盧秀燕有什麼關係？根本畫錯重點指桑罵槐。

民進黨宣講會昨在屯區水安宮廣場舉行，罷免台中六名國民黨立委團體進駐擺攤，罷團表示，三小時收到上千分連署書，有信心通過二階連署。主辦單位宣布現場湧入2萬人，但媒體估計有數千人。

卓榮泰昨表示，要不是國民黨、民眾黨破壞憲政體制、亂刪預算，他也不會提覆議，希望國會能反省錯誤，將預算還給人民，但在野黨並不在乎，就是要拖住國家進步的腳步。卓榮泰說，近年稅收增加，預算確實比較多，因為政府做的事也多，占GDP比率沒有過去高；藍白針對特定機關、項目報復性刪預算，他無法接受；還統刪總預算3%，叫行政院自刪636億元台幣，他絕對吞不下去。

交通部長陳世凱說，台中鐵路高架化、捷運綠線等，中央都有出錢，怎麼會「一毛都沒有出」；不過，中央預算被砍，財劃法又修改，交通部預算變少了，未來台中的捷運要怎麼蓋？「政府需要支持行政院的國會」。

台中市長盧秀燕（中）參加扶輪社地區年會，被問及對行政院長卓榮泰赴台中宣講的看法，並未回答。（記者陳敬丰／攝影）

台中市議會國民黨團表示，盧秀燕所說沒獲得中央補助，指的是台中綠美圖、台中巨蛋等建設，民進黨刻意扭曲，把謠言塞進別人嘴巴；民進黨為大罷免無差別政治污衊，不承認少數執政，只會製造仇恨對立，浪費人民納稅錢搞分裂。