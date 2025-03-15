我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

新聞評論／恢復軍審緊縮兩岸 黑熊、八炯成賴清德國師

聯合報社論
網紅八炯檢舉陸配網紅「亞亞」在直播中呼籲大陸「武統台灣」，賴總統隨即召開國安會議，宣布恢復軍事審判制。圖為網紅八炯（中）出席日前罷免藍委團體舉辦「全台大罷免」記者會。（本報資料照片）
網紅八炯檢舉陸配網紅「亞亞」在直播中呼籲大陸「武統台灣」，賴總統隨即召開國安會議，宣布恢復軍事審判制。圖為網紅八炯（中）出席日前罷免藍委團體舉辦「全台大罷免」記者會。（本報資料照片）

賴總統以「凝聚反併吞共識」為由召開國安會議，隨即宣布「五大國安威脅」和「17項因應策略」，直接將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，宣示恢復平時軍事審判制，還大幅緊縮兩岸交流。其目的，除升高朝野對立為大罷免加溫，也在製造國內的寒蟬效應。

這次突兀的政策宣示，令人毛骨悚然。廢除軍事審判是2013年洪仲丘事件後的修法，當時民進黨全力推動，還視為重大勝利；副總統蕭美琴、國防部長顧立雄當時都是重要推手。當時身為洪仲丘案辯護律師的顧立雄，曾義正辭嚴高呼「不許軍法復辟」，如今卻自己踐踏誓言。賴政府集體「向後倒退」，令人失望。

賴清德以「共諜起訴人數暴增」為由要恢復軍審，其背後真正原因，恐是民進黨政府近年對國安案件的濫訟濫訴，無法獲得各級法院認同，定罪率不高之故。相對而言，軍審較易受政治控制，恢復軍審，賴政府可增加對國安案件的控制權。可見，民進黨短短12年內由主張「廢除軍審」變成「恢復軍審」，其實無關司改或國安，只是為了權力。

影響同樣重大的，還有諸多兩岸政策的緊縮。賴政府全面升高兩岸對峙態勢，將對岸視為敵國，全面中止兩岸交流，並對港澳人士來台定居，新增「長期居留」觀察期。民進黨過去在「反送中」時力主「撐香港」，開放香港人來台定居；如今轉為嚴防，何其不堪。

賴總統的反滲透策略，更全面擴及國人。從政府官員、民選公職、宗教團體、學術及教育團體、陸配、藝人，皆在監控範圍內。賴清德要求制訂「影藝人員在中國發展之言行應注意事項」及「涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍」，都在限縮人身自由和言論自由，大開民主人權倒車。

最荒謬的是，這次國安會議的召開，起自網紅八炯檢舉陸配網紅「亞亞」在直播中呼籲大陸「武統台灣」事件。事發後，移民署宣布廢除亞亞的依親居留權，陸委會宣布「依法查處」，賴總統隨即召開國安會議，都企圖將單一個案渲染為重大國安事件。從某個角度看，等於是賴政府在執行網紅交辦的任務。

在此之前，賴政府大舉查察國人是否在大陸設籍，並要求所有公職人員及財團法人「具結未領取大陸身分證」，幾乎都是跟進親綠網紅的呼籲。過去蔡政府將網紅當成側翼，已令人不齒；如今賴政府卻把自己當成網紅的側翼及執行者，簡直墮落到無以復加。

賴清德總統宣布恢復軍事審判，「黑熊學院」創辦人、民進黨立委沈伯洋認為還不夠，應該...
賴清德總統宣布恢復軍事審判，「黑熊學院」創辦人、民進黨立委沈伯洋認為還不夠，應該直接成立國安法庭。（本報資料照片）

賴總統這次不少國安宣示，也在呼應民進黨不分區立委、「黑熊學院」創辦人沈伯洋的主張。據稱，沈伯洋出任國防召委，就是要力推「恢復軍審」的修法。沈伯洋近期被爆收取不少國外補助，而其國安觀點都在「對內找敵人、對外找主人」，他卻儼然成為賴政府的「國安國師」。沈伯洋更稱，恢復軍事審判還不夠，還應推動成立「國安法庭」。意即，無論平民或軍人，凡涉及國安案件，便交由國安法庭審理。如此，距離「沒有宣布戒嚴的戒嚴」，已不遙遠。

賴總統如此大開民主倒車，一方面是為轉移民眾對其政績欠佳的質疑，將焦點重新拉回「抗中保台」的主軸上，二方面則藉此推動「大罷免」的操作。若在野黨不配合修法或反對其政策，就可指為「中共在地協力者」；若在野黨屈從噤聲，他就遂行全面擴權的企圖。

問題是，犯下這麼多「昨是今非」，「抗中保台」之弓也已拉到彈性疲乏，要一般民眾認同這些作法恐怕很難。賴總統這番操作，恐怕只會自食惡果。

民進黨 賴清德 罷免

上一則

綠院長級陣容挺大罷免 今台中政策宣講 為連署增溫

下一則

新聞眼／國家機器扣紅帽 最大在野黨總召成箭靶

延伸閱讀

朱立倫：賴清德成為國際兩岸及台灣民主麻煩製造者

朱立倫：賴清德成為國際兩岸及台灣民主麻煩製造者
賴清德稱中國是敵對勢力 馬英九籲冷靜：請依憲法收回

賴清德稱中國是敵對勢力 馬英九籲冷靜：請依憲法收回
川普兩岸戰略模糊 賴政府出手「賴17條」凸顯台海險峻

川普兩岸戰略模糊 賴政府出手「賴17條」凸顯台海險峻
賴抗中 藍轟操作對立、加溫大罷免 「離戒嚴只差一步 」

賴抗中 藍轟操作對立、加溫大罷免 「離戒嚴只差一步 」

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯