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競選小物違法？傅崐萁管家被搜 傅喊賴政府「政治追殺」

台灣新聞組／台北15日電
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國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住處旁員工宿舍遭檢調搜索（圖），傅批評，賴清德總統政治追殺，恫嚇在野黨。(記者／王燕華翻攝)
國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住處旁員工宿舍遭檢調搜索（圖），傅批評，賴清德總統政治追殺，恫嚇在野黨。(記者／王燕華翻攝)

國民黨立院黨團總召傅崐萁被控立委競選期間，大量發放修容組競選小物，涉違反商業會計法、偽造文書等罪，台北地檢署為釐清競選小物經費是否與陸資有關，一個月內指揮調查局三度搜索「戰天下公司」及負責人蘇意舜住居所，昨更直搗傅崐萁花蓮住處旁的員工宿舍；對此，傅崐萁表示賴清德總統政治追殺，恫嚇在野黨。

政治評論員溫朗東2月赴北檢，指控傅崐萁發放競選小物給藍營立委，希望選上立法院長，若競選小物來自大陸廠商，且由傅崐萁免費提供，屬非正常交易，告發傅崐萁及蘇意舜涉及違反反滲透法、妨害投票罪、商會法等罪，希望司法查明「戰天下」資金來源。

傅崐萁花蓮住家的員工宿舍遭檢調搜索，據了解，目標是傅的「管家」李姓男子；這名李姓男子打理傅崐萁財務，但李男行事謹慎、個性低調，政界人士分析，從檢調動作來看，對案情已有一定了解，搜索應是查金流。地方人士說，賴總統前天才稱大陸為境外敵對勢力，沒想到昨天就搜索傅崐萁身邊的人，「看起來真的要動手了」。

傅崐萁表示，提供紀念小物是否使用紅錢，各地地檢署已偵結，所有進出口都是在國內國家指定之外匯銀行，資金非常清楚，進出口之間完稅、繳稅清楚，上網搜尋可知，都是20元台幣左右的東西，沒有一件違反選罷法。

傅崐萁說，非常遺憾，國家司法至今無法真正獨立，民進黨先追殺民進黨內的異己、海基會前董事長鄭文燦，再來追殺黨外異己、民眾黨前主席柯文哲，現在則對他下手。

傅崐萁質疑，賴清德慣用的北檢並無管轄權，因所有進出口商都在花蓮；所有清查很清楚，一切合法。透過特定媒體放話，恫嚇在野黨，到花蓮搜索員工宿舍，帶走他家種花種草的員工。而搜索票的理由竟是違反會計法，請問可用這種強度嗎？譴責用司法暴力對付在野黨國會議員。

國民黨立委王鴻薇說，針對地檢署已經偵結的案子，大動作展開搜索，當然令人聯想到是為大罷免而來。民進黨動輒用國安法、反滲透法，對敵對陣營，人人自危。不曉得政府會以龐大的行政資源，對在野黨民代、一般人民，採取什麼政治追殺。

法務部長鄭銘謙表示，北檢獨立偵辦，他無法揭露、干涉，檢方會依照證據辦案。北檢表示，此案接獲告發後依程序立案，檢察官指揮調查局北機站調查分析相關事證後，發現戰天下出售競選小物的相關地點包含北檢轄區，因此北檢具有管轄權。

國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）花蓮住處旁員工宿舍遭檢調搜索，傅批評，賴清德總統政...
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）花蓮住處旁員工宿舍遭檢調搜索，傅批評，賴清德總統政治追殺，恫嚇在野黨。(記者曾吉松／攝影)

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