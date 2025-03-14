我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

具結無大陸身分爭議延燒 賴清德：給公務員機會表忠誠

記者周佑政／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德表示，面對中國文攻武嚇，政府對軍公教清查有無持大陸各式身分證件，有其必要。（記者潘俊宏／攝影）
賴清德表示，面對中國文攻武嚇，政府對軍公教清查有無持大陸各式身分證件，有其必要。（記者潘俊宏／攝影）

賴政府近日清查公務員有無持大陸各式身分證件並要求具結，遭學者質疑有違憲之虞。賴清德總統昨強調，軍公教服公職，對國家有忠誠義務，面對中國文攻武嚇、統戰滲透，政府對軍公教清查有其必要；賴總統還說，不少公務員反映，此措施是提供機會給他們對這塊土地表達愛心。

此外，賴總統說，對中國及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量，原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

賴清德表示，政府警覺到，北京近來藉由廣泛核發中國護照、利誘我國人申辦中國居住證、定居證、身分證等，企圖讓台灣人民混淆自己的國家認同。

為了因應陸方對台灣人對國家認同的威脅，賴清德說，將請內政部、陸委會等就民眾申請中國涉及身分認定的各種證件，持續進行必要的清查及管理，尤其對國家有忠誠義務的軍公教人員，以嚴防並遏制中國藉「融合發展」為名，進一步採取試圖扭曲我國人對國家認同的統戰操作。

網紅陸配「亞亞在台灣」武統言論，被移民署廢止在台居留許可，賴清德說，鼓吹戰爭仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家與國人，不是言論自由，是聯合國「公民與政治權利國際公約」明確規範的犯罪行為，政府為保護國人、保護國家，「應該做的事情就要去做」。

賴清德說，不管來自哪裡或是什麼族群，只要認同熱愛這塊土地，就是這個國家的主人，都是一家人；如果做出傷害國家、人民利益言論，不被人民所接受。

賴清德 護照 澳門

上一則

國家公園蒙塵 澎湖南方四島垃圾成堆 環保局：離島難運垃圾

下一則

賴清德提17策略／上海學者：兩岸將走向絕對對抗境地

延伸閱讀

冷眼集／麥卡錫式反共 賴清德犧牲和平交流

冷眼集／麥卡錫式反共 賴清德犧牲和平交流
藍白指賴清德搞戒嚴 綠：與敵人異口同聲

藍白指賴清德搞戒嚴 綠：與敵人異口同聲
回應賴清德講話 國台辦：玩火者必自焚

回應賴清德講話 國台辦：玩火者必自焚
賴清德定調中國是境外敵對勢力 對外宣示台反併吞意志

賴清德定調中國是境外敵對勢力 對外宣示台反併吞意志

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市