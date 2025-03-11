質疑台積赴美涉外患罪 趙少康：魏哲家是不是該抓起來？

賴清德總統6日與台積電董事長魏哲家共同開記者會時強調，「感謝台積電魏哲家董事長，在這段時間，跟政府保持密切聯繫，也說明了台積電赴美的投資計畫」。（本報資料照片）

「護國神山」台積電 到美擴大投資1000億美元引發關注；賴清德總統日前偕同台積電董事長魏哲家 舉行聯合記者會釋疑，表示投資案沒有來自美國壓力，政府充分掌握，對台灣沒有影響，未來也會根留台灣，但經濟部長郭智輝卻表示事先不知情。資深媒體人趙少康 質疑，台積電將高階技術、研發中心移轉美國，究竟事先有沒有獲得賴政府同意？如果沒有，「魏哲家是不是應該抓起來？」

趙少康10日在臉書發文表示，賴政府一向把台積電定義為護國神山，卻雲淡風輕地揮一揮手就把它送掉了。賴清德說「政府充分掌握台積電對美國投資計畫」，經濟部投審會卻說沒接到申請，經濟部長也說事前政府不知情，事後也沒處理。

對此趙少康質疑，企業負責人跑到國外去跟外國領袖開記者會，宣布移轉巨大的國家外匯和技術資產，回來後國家元首還親自陪開記者會背書，視法律、程序、國家安全如無物，到底誰要負責？企業勾結外國、倒賣國家資產有沒有觸犯外患罪？如果有，「魏哲家是不是應該要被追訴？賴總統呢？」

趙少康表示，即便是烏克蘭總統澤倫斯基在美國未做出具體安全承諾前，也硬撐著不敢簽署「賣國的礦產協議」；反觀台積電投資案，我們的「賴倫斯基」連一句要求都沒有，就爽快地把護國神山台積電給雙手奉上，是不是證明台灣連烏克蘭還不如？「護國神山」白白拿去進貢美國，卻沒有換回任何型式的安全保障，完全就是拿熱臉貼冷屁股，全國老百姓會不會同意？