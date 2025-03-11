謝龍介：台南最疼愛民進黨 結果多黑金、種滿光電板

國民黨立委謝龍介10日在臉書直播談民進黨黑金、光電案，為台南鄉親感到不捨；他表示民進黨在台南執政32年，台南最疼愛民進黨，結果現在台南卻種滿光電板，官員搞黑金。（記者袁志豪／翻攝）

國民黨立委謝龍介昨天在臉書直播談民進黨 黑金、光電案，為台南鄉親感到不捨；他表示民進黨在台南執政32年，台南最疼愛民進黨，結果現在台南卻種滿光電板，官員搞黑金。他說如果調查權在他手上，他敢挑戰民進黨，他會把該抓的人都抓起來關。

謝龍介昨天指出「台南最疼愛民進黨，台南卻種滿光電板，你說我怎麼沒去提告？民進黨貪汙那是賴清德 自己說的，黑金，我有去告啊，你沒看陳凱凌被抓去關了，陳啟昱被抓去關了，起訴了。」

謝龍介說，「調查權如果在我手上，還會關更多人，我敢挑戰他們民進黨，你們不要生氣，因為黑金是事實嘛！因為你不一定是台南人，你到我們西海岸去看看，你能不能用同理心跟我說，你用我們台南鄉親的心情來想。」

民進黨在台南執政32年，中央執政一次8年，現在執政9年，謝龍介表示，「我的故鄉，台南，最疼愛民進黨的，結果他們對這城市這樣，有公平嗎？」

據了解，謝龍介提及事件背景為賴清德總統2023年競選黨主席，在台南造勢大會遭黨員怒批黑金、派系內鬥時，賴對著市長黃偉哲、黨內立委、市議員等民代說出「屁股有幾根毛大家都知道」，並率黃偉哲及現場民意代表起身深深一鞠躬，向台南市民道歉

至於陳凱凌則為台南市經發局前局長，因接受酒店飲宴及性招待等涉及貪瀆案，一審被判刑8年，二審改判6年5月；另外，台鹽前董事長陳啓昱等人「五鬼搬運」造成台鹽及台鹽綠能 損失近4億元，台南地檢署日前依證交法及公司法等罪，對陳啓昱求處12年徒刑。