新聞評論／沒建樹有失言 郭智輝應及早辭經長

經濟部長郭智輝屢屢發言失當。（記者李成蔭／攝影）

一位非凡的部長，是懷抱前瞻發展的眼光，謀畫國家未來數十年的發展基礎。一名優秀的部長，是抱持責任感為國家社會解決問題，兢兢業業、正直無私。一名沒有存在感的部長，則是尸位素餐得過且過，聽從命令行事，以不引發爭議為已足。再等而下之者，則是行事荒腔走板而不自知，遭輿論批評，仍仗著官位一派自得。

非凡的部長，台灣人民確實曾經見識過。台積電 之所以有今天的卓絕成就，是當年的孫運璿、李國鼎等人憑著發展「超大型積體電路製造公司」的洞見和雄心，奠下了最初的基礎；再加上選對了人由張忠謀主導，終而成就了今天的「護國神山」。台灣在「經濟起飛」後，之所以沒有自滿於傳統的紡織、五金、塑膠、電子等工業成就，而能更上層樓變成半導體大國，與卅多年前那批傑出無私決策者的遠見息息相關。由於決策眼光獨步全球，使台灣在這塊領域得以「超英趕美」，乃至今天為世所艷羨。

隨著民主化帶來的民粹化及庸俗化，卓絕睿智型的部長已逐漸少見，取而代之的是口舌靈巧、應變機敏的人物。他們被賦予的任務，更大部分是在國會舌戰立委，或因應媒體及社會的質疑，而不是思考決策或解決國家社會的問題。更不堪的情況，某些部長職位是被用來安插親信、平衡派系，乃至是總統「識人不明」下的錯誤安排。在這種情況下，部長被矮化成聽命行事的官員，對民間的呼聲不聞不問，也就無法奢望他們協助解決問題了。

去年大選時，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」的針砭在民間瘋傳，導致民進黨大選得票僅剩4成。賴清德 上任後，雖邀請若干學界及企業界人士入閣，力圖一新耳目。但10個月過去，整個內閣依然暮氣沉沉，毫無亮眼表現或力圖革新之銳意。其中主要原因，是賴清德總統和卓榮泰院長仍固著於意識形態治國，無意也無力面對國家的現實。在這種消極氛圍下，內閣成員當然也就得過且過，樂得袖手無為。

在這種「太平假象」下，經濟部長郭智輝 迭次荒腔走板的表現，更顯得突兀。台積電董事長魏哲家剛與賴總統共同舉行記者會，賴清德稱政府對情況「都有掌握」；郭智輝次日卻稱「都不知情」、「都沒跟政府說」。這樣的落差，是意味郭智輝自己「狀況外」，或是賴總統說謊？更嚴重的是，郭智輝受訪時，竟以「蒙古症」來形容英特爾的經營模式，稱台積電不可能與對方合作。此舉，一則是對蒙古症患者的歧視，更是對英特爾的嚴重羞辱。一名經濟部長，缺乏同理心只是一己失德，還可能因此引發外交紛爭，遭英特爾提告或美國政府抗議制裁。這種後果，郭智輝承受得起嗎？

郭智輝上任後，未見任何經濟建樹，倒是發言失當的紀錄數不完。春節前他在年終記者會上說，「川普任期只有四年，影響有限，世界不會因此改變太多」。這些話，他要不要吞回去？上個月在立法院被問到川普揚言要課台灣晶片百分之百關稅，他竟答稱，百分之百的關稅「不一定不合理」。郭智輝如此忽東忽西的立場，他究竟是美國經濟部長，還是台灣經濟部長？再如，他身為經濟部長，對修正能源政策束手無策，卻只能呼籲民眾要「少開冷氣」，只剩滿口風涼話。

外界多把郭智輝的問題當成「失言」，但仔細觀察，其失言狀況包含了習慣性信口開河、沒有深思能力、缺乏同理心，進而無法解決問題。郭智輝顯已無法再勝任經濟部長，他應及早自行請辭！