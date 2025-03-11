柯爸告別式撤賴花籃、拒弔唁 柯妹：原因不用問吧

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式家祭。(民眾黨提供)

民眾黨 前主席柯文哲 父親柯承發病逝，昨天舉行告別式，柯文哲獲准奔喪，多名政要也出席。賴清德 總統未到場，卻成為話題焦點。傳出總統府原本也要派代表參與，但柯家人委婉拒絕。

本報系聯合報報導，禮廳門口，最明顯處有前總統陳水扁、立法院長韓國瑜與前總統蔡英文的花籃。外傳總統府有送花籃致意，但現場並未陳列。承辦禮儀公司表示，未簽收到總統府花禮。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，總統府原要派代表致意，但柯家人婉拒：「總統府事務繁忙就不用，國家大事為重，不需要派人特地來。」

柯文哲曾參選總統，賴總統「揮刀」肅貪，卻挨批整肅異己，不只藍白陣營，連綠營內部都有所忌憚。賴總統昨未出席柯父告別式，但從總統府是否派人弔唁，到憑空消失的總統花籃，賴仍然是輿論焦點，更顯示柯賴、白綠衝突未止。

台北中國時報報導，據指出，賴清德總統、總統府祕書長潘孟安「敬悼承發老先生千古」的兩座署名花籃前晚的確送到式場，被安排放在入口兩側最顯眼處，但柯家得知後，請人將該對花籃撤走，因此昨天花籃未出現在式場。