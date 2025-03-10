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連署遭完封重創朱立倫 藍重整旗鼓 罷綠拚一階至少9人

記者李成蔭、王千豪、鄭媁、張策、黃婉婷、林銘翰／台北10日電
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國民黨「以罷制罷」卻局勢慘澹，重創黨主席朱立倫威信。（記者黃義書／攝影）
國民黨「以罷制罷」卻局勢慘澹，重創黨主席朱立倫威信。（記者黃義書／攝影）

面對大罷免潮，國民黨「以罷制罷」卻局勢慘澹，引發基層憂心及憤怒。傳黨內多方勢力正拱台中市長盧秀燕參選黨主席，恐威脅現任黨主席朱立倫連任之路；黨務主管強調，目前已經重整旗鼓，集結組織、宣傳、法務、青年等各系統，吹起反攻號角。

來源：聯合新聞網

除黨部外，「戰鬥藍」也正規畫系列輔選活動，盼「以戰止戰」。藍營統計上周補件情況，罷免綠營立委一階拚至少九人過關。

罷免民進黨立委一階段連署出師不利，重挫藍軍士氣，不少藍營支持者將矛頭指向朱立倫；中廣前董事長趙少康、新北市議長蔣根煌更接連向黨中央「諫言」。有藍營要角直言，這無疑是朱立倫連任黨主席的警訊。

國民黨人士直言，第一階連署遭「完封」、台積電被迫到美國投資回應慢半拍，是近期兩大傷，恐影響朱連任之路，不過現在二階還有「補考」機會。有藍營要角直言，黨內長期對朱立倫不滿的力量，彷彿藉由趙少康「登高一呼」釋放出來，這無疑是朱立倫的警訊；若盧秀燕還是無法下定決心參選黨主席，這股力量傳出要整合一人出來挑戰。據掌握，黨內不滿朱的勢力已經備好名單，也展開遊說，就待盧確認意願。

針對國民黨將啟動「反廢死」公投作為應對，朱立倫昨指出，反對廢除死刑是多數民眾的立場，希望透過公投讓民意充分展現，更是反映人民對政府施政的不滿；國民黨將集中力量應對執政黨的施政問題。

大罷免已有32件罷免國民黨立委提案進入第二階段，根據評估，最終進到第三階段投票最高可達20人，藍營內參民調顯示，葉元之、王鴻薇等人都陷入苦戰；對於民進黨擬啟動政策說明會，由行政院長卓榮泰領軍，預料將為罷免添柴火，民眾黨主席黃國昌昨直呼「民主笑話」。

民進黨預計12日中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家政策說明會」，為期一個月，利用周休二日開講，由閣揆領軍加上兩位部長，共12場，鎖定六都加上花蓮縣，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。

罷免 國民黨 朱立倫

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