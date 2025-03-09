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藍白合作推公投反罷免？ 黃國昌：題目須有共識 先坐下來談

台灣新聞組／台北9日電
大綠營推動大罷免，藍營也決定另開公投戰場牽制大罷免，而外傳民眾黨對於罷免情況，態度轉保守。民眾黨主席黃國昌（左二）受訪表示，由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎。（記者翁唯真／攝影）
大綠營推動大罷免，藍營也決定另開公投戰場牽制大罷免，而外傳民眾黨對於罷免情況，態度轉保守。民眾黨主席黃國昌（左二）受訪表示，由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎。（記者翁唯真／攝影）

罷免藍委32案已通過第一階段連署，第二階段正式起跑，罷藍團體列出20人「獵殺名單」，研判進入最後投票的機會非常高，甚至精準分析其中六個選區補選將翻盤、由藍轉綠，讓民進黨在國會席次過半。國民黨則研擬另闢公投戰場反制大罷免，民眾黨主席黃國昌說，若要推動公投，題目也勢必牽涉藍白是否有所共識，「如果有需要，還是要找個時間大家坐下來，做比較詳細的討論」。

本報系聯合報報導，國民黨團總召傅崐萁5日召集多位國民黨立委研商反罷免對策，會後宣布將提公投反制。對於公投題目，黨主席朱立倫昨表示，很多人提各種想法，目前結論有反廢死公投，其他議題還沒有共識。

黃國昌昨天表示，重要的公共政策藉由公民投票反映全民意志，本來就是一種在現行民主憲政下，讓人民表達意見非常好的方式，對於國民黨公投題目反廢死，黃表示，其實大部分人民已支持，並不贊成廢死政策再推動。

黃國昌說，若國民黨接下來要推動公投，題目也勢必牽涉藍白是否有所共識，「如果有需要，還是要找個時間大家坐下來，把我們認為多數台灣人民關心議題，做比較詳細的討論」。

台北中國時報報導，罷免第二階段領表後，60天內須收集足量連署書（該選區選舉人數10％），共32名藍委罷免案進入二階，民團綜合評估，15人進入最後投票是「最低標」，更樂觀列出20人「獵殺名單」，包括台北王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀；新北廖先翔、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福；桃園牛煦庭、魯明哲、涂權吉；新竹林思銘、鄭正鈐，台中廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、南投游顥及花東傅崐萁、黃建賓。尤其傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯、葉元之等仇恨值高的立委，是重要標的；考量選區結構、民進黨上次選舉得票數等因素，也列出六區可望重新補選翻盤，讓綠營實現國會過半目標。

報導指出，國民黨黨務人士指出，黨中央目前樂觀看待第一階段連署補件，鎖定「台北雙吳」反制，若藍白整合得當，也有望舉行補選，扳回一城。至於最終罷免結果，藍營評估真正危險席次約一至三席，但就算被罷免掉，還有補選戰場，未必會被全盤拿走。

罷免 公投 國民黨

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