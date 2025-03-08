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新聞眼／台積加碼美國 經長無作為且歧視 失職又失言

記者 陳儷方、馬瑞璿
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經濟部長郭智輝失職又失言。（記者余承翰／攝影）
經濟部長郭智輝失職又失言。（記者余承翰／攝影）

經濟部長郭智輝昨天接受媒體專訪時，表達事前並不知道台積電要加碼投資美國千億美元，分析台積電是否會與英特爾合作時，居然用了「蒙古症」來比喻現在的英特爾，已明顯涉及歧視。一席專訪，看不出郭智輝出身半導體的謹慎，反而讓人擔憂他的言行，恐怕再次生波。

美國總統川普從上任前，就已經不斷針對晶片問題放話，經濟部身為大部，早應該進行沙盤推演，甚至與台積電保持緊密聯絡，從各種角度分析台灣該拿出什麼樣的對策因應，甚至不應該只考慮半導體單一產業，而是要將所有產業的未來、甚至台灣的未來一起進行思考。

從整體時程回頭來看，當台積電董事長魏哲家與川普、美國商務部長談判時，經濟部卻毫無作為，甚至經濟部次長訪美後都只表示有做「情蒐」，顯示台灣政府對這議題決策權早被邊緣化。

對於台積電加大赴美投資一事，郭智輝更明白地說，「（台積電）沒有來跟政府說這件事」，對比前一天，賴總統才在記者會感謝魏哲家，說他這段期間跟政府保持密切溝通，讓政府能充分掌握台積電對美的投資計畫，到底誰說的是真的？還是郭智輝根本也被邊緣化，但不論如何，都不應該對此直率發言。

更重要的是，對於台灣來說，台積電就是台灣與美國之間溝通的一張王牌，現在，這張王牌已經出手，接下來，台灣還能拿什麼與美國談判？經濟部有任何的事先沙盤推演與對策嗎？

郭智輝不僅失職在先，更失言在後。他用疾病比喻英特爾，英特爾雖說近年經營失利，當年也曾風光一時。拿唐氏症來比喻，對於英特爾與唐氏症患者既不公平，更是赤裸裸的歧視。

郭智輝上任不滿一年，沒有太多政績，卻只有滿滿的失言，諸如「不必每房裝冷氣」、「跳電次數沒有比較多，只是因為媒體每天報導」。有這樣的外星人部長，真是令人無言。

台積電 英特爾 歧視

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