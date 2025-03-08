柯文哲獲准奔喪 傳陳水扁、馬英九10日將出席柯爸告別式

前台北市長柯文哲的父親柯承發10日將辦告別式。柯文哲妻子陳佩琪（中）7日替羈押中的柯文哲申請返家探視，受訪時哽咽透露，柯文哲強烈要求想出席父親告別式，送父親最後一程。（中央社）

民眾黨 前主席柯文哲 妻子陳佩琪昨赴台北看守所探視丈夫，並提申請10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，盼北所釋出最大善意。據了解，北所受理後，已同意柯文哲返家參加父親喪禮，盡人子最後孝道。

來源：聯合新聞網

北所副所長陳啟森表示，依「受刑人及被告返家探視辦法」受理並依法審核後，已同意柯文哲返家探視申請，至於何時返家？將在審慎評估探視安全及羈押秩序，擇定妥適的時間讓柯返家，兼顧司法公正及人倫關懷。

陳佩琪昨在北所外哽咽說，柯文哲2月18日律見時才知道父親過世，那晚他蒙在棉被裡淚流不已，這幾次會面柯文哲總是淚流滿面，「他很堅持在10日告別式當天，見父親最後一面，親自送父親最後一程」。陳佩琪說，每次會面，柯文哲都一再表達這個堅持要寫在申請上，但怕違反規定，前幾次會面後，面對媒體詢問她都不敢說。

陳佩琪眼眶泛紅說，柯文哲是心肌梗塞重症專家，卻無法隨侍在側，參與父親的醫療決策，讓他深感內疚。

由於柯爸享耆壽94歲，依照傳統屬於喜喪，會場會以粉色蓮花為主體。知情人士透露，告別式將在新竹市立殯儀館中最大的景行廳進行，當天估算約有1200人會到場致哀，前總統陳水扁、馬英九 、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都會到場。

柯爸病逝後，各界政壇人士都前往拈香致意，包括立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等。

據了解，柯家盼告別式低調進行，不會有電視牆，也不會播放柯爸回憶錄。