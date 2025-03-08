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預算案、財劃法覆議案 3月12日表決大戰

記者唐筱恬、蔡晉宇、張曼蘋／台北8日電
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立法院會7日處理總預算案、財劃法覆議時程，經表決將從11日起處理相關覆議案。（記者潘俊宏／攝影）
立法院會7日處理總預算案、財劃法覆議時程，經表決將從11日起處理相關覆議案。（記者潘俊宏／攝影）

立法院院會昨天處理總預算案、財劃法覆議時程，最後民進黨團不敵藍白人數優勢，通過國民黨團、民眾黨團版本。立院將在11日處理總預算覆議案、12日處理財劃法覆議案，12日質詢完畢後，一口氣表決兩項覆議案，預料12日上演表決大戰。

立法院去年通過財劃法修正案與今年度總預算案，行政院認為窒礙難行提出覆議。立法院長韓國瑜日前為此召集朝野黨團協商，民進黨團要求討論四天，而國民黨團、民眾黨團則認為時間緊迫盼花兩天處理，無共識。

昨天國民黨團、民眾黨團提案並通過，覆議案於11日、12日處理，如果覆議案未能在12日完成投票表決，將於13日再加開院會處理。國民黨團書記長王鴻薇說，兩個覆議案都會邀請行政院長卓榮泰來報告並備質詢，12日結束質詢後就開始投票，國民黨團將一次投票，反對兩個覆議案。

由於民進黨團提案，總預算與財劃法覆議案應該花四天處理，但遭藍白封殺，民進黨團在立法院上舉牌批評「充分討論、不要過水」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，藍白不敢面對總預算、財劃法覆議案，透過表決將四天議程縮成兩天，何其心虛，這只是造孽，罪加一等，永世罵名而已，未來將會「大罷免、大民意、大動員、大成功」。

另外，立法院新會期開議，外界關注在野黨在大罷免潮下的動向。民眾黨團總召黃國昌昨天證實，藍白黨團幹部已碰過面，雙方在七大領域有交集。

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