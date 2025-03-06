藍白合？ 黃國昌會盧秀燕 「台中的事就是民眾黨的事」

民眾黨主席黃國昌（左）5日拜會台中市長盧秀燕（右），討論台中重大建設。（記者黃仲裕／攝影）

台灣民眾黨 主席黃國昌 就任主席後跨出縣市「請益之旅」，第一站選擇拜會盧市府，盧昌會也引發政壇矚目，但盧定義為市政交流，不談選舉，並希望民眾黨在立法院能協助台中三大建設發展；黃國昌回應全力支持，「台中的事情就是民眾黨的事情。」

民眾黨啟動深度探訪各縣市，黃國昌與黨籍立委麥玉珍、秘書長周榆修等人昨天下午首站台中市府，盧秀燕 也率多名局處長會面，雙方交流約45分鐘。

盧秀燕打趣說，她和黃國昌是老友老同事，黃2016年首次擔任立委時，她是財委會召委，凸顯自己的年紀有多大，並指自己慧眼獨具，當時就認為黃是未來的財經人才。

台北市長蔣萬安昨表示，過去他跟黃國昌在立法院共事，都是很好的同事，在很多議題上也都有合作，包括一例一休、勞基法修法時，都與黃國昌交換很多意見，歡迎黃國昌有機會到台北市政府，就市政各項議題交換意見。

台中民進黨立法委員何欣純表示，只要能夠幫助台中繁榮進步，不分黨派，市長跟黃主席都是現在政壇上有相當影響力的人物，希望今天會面以後，台中未來發展在中央地方同心合力之下能夠真的實質進步。

基於地方發展，何欣純也呼籲立院在野黨團應支持行政院提出的覆議案，因台中還有很多重大公共建設需要中央地方同心合力。