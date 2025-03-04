新聞眼／誰惡罷？綠19比0罷免一階完封藍 賴好意思進場？

全台掀起立委大罷免潮，目前已有19件罷免藍營立委案邁入第二階段，另有13件罷免藍營立委案一階達標；罷免綠營立委部分，則有9件一階不符門檻，尚待補件，另有3件未達提議門檻。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露賴清德 總統本周將進場挺大罷免 ，民進黨團幹事長吳思瑤3日則說若有罷免綠營立委成案，黨主席一定會出面力挺被惡罷的綠委；另一個場景是，第一階段罷免連署「19比0」嚇到藍委，國民黨 並指控有團體涉及以課金群組違法募款，對比國民黨青年軍連便當、礦泉水都自己出錢，那一方是惡罷，還不清楚嗎？

老柯出面號召大罷免，賴清德、卓榮泰躲在後面奧援，日前老柯高調宣稱，有先與賴總統及行政院長卓榮泰溝通，強調賴總統將「壓軸出場」。柯還說，賴總統一定會在總統府裡開記者會，請台灣人民大家站起來。算了一下，老柯所指時間點就是在本周。

但曾說老柯提雙罷是「洞燭機先」的民進黨團幹事長吳思瑤3日卻巧妙「修正」了老柯版本；她表示賴總統身兼黨主席，目前已啟動「顧好立委」行動。至於是否親自出面？吳說賴已要求黨部協助遭惡罷的綠委，如果最終罷免成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺受到惡罷的綠委。

吳思瑤果然很懂賴清德的心思，因為從目前的情勢看來，本周的確不是賴清德進場的好時機；第一，從中選會公布罷免案審查結果，19件藍委罷免案通過第一階段門檻，9位綠委罷免案第一階段未達門檻須補件，「19比0」根本就是一個完封的數字，連藍委都說被這個數字嚇到了。

顯而易見的是，如果藍軍真要惡罷綠委，藍綠通過罷免第一階段門檻會是「19比0」這個數字嗎？賴清德如果此時進場，實難凸顯綠委遭惡罷的訴求。

再者，罷免綠委的團體缺乏後援，青年軍、志工除了便當、礦泉水自己出錢，還要墊付擺攤路權押金，但罷免藍委團體背後不僅有民進黨幫忙，連罷免藍委的群組都有人在募款， 國民黨發言人指出，在罷免藍委的群組中竟有所謂「文宣組長」教支持者怎樣捐錢不會被抓到小辮子，如果真有其事，賴清德又怎能說民進黨是被惡罷的一方呢？

第三，民眾已分不清楚民進黨到底有沒有介入罷免，嘴巴說尊重民團，但立院黨團總召說總統會大進場；幹事長說黨應位居罷免的二線，但中央黨部又說公職可以「代收代轉」，結果是各地公職早已動起來，不僅代收代轉，更有人帶著罷團到市場拉連署，甚至有綠營議員助理擔任罷免藍委的領銜人，早已衝到罷免的最前線了。

反觀國民黨，情況看來，根本是不動如山，以至於被黨內大老怒批沒出息，只想防守不進攻，國民黨不能只想防禦，不敢攻擊，也不可以只想冷戰不願熱戰，沒看過戰力這麼弱的在野黨。

如果國民黨有動起來，不會第一階段連一個綠委罷免都沒通過，但是綠營早已子彈上膛，無所不用其極搞大罷免，賴清德又怎麼好意思站出來罵在野惡罷？這次如果聽老柯的話，賴清德恐怕全盤皆輸，至於賴清德何時進場？那還得看國民黨什麼時候真正出手再說吧！