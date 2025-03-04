推薦大法官截止 在野批未通知 「賴把扁時代紀錄消音」

總統府將補提名七位大法官人選。(本報資料照片)

總統府將補提名七位大法官 人選，籲請各界推薦或自薦，昨天截止。對於藍白立委質疑賴清德總統公開徵選大法官，卻未行文請在野黨推薦人選，總統府發言人郭雅慧連日澄清，昨並提出公文影本佐證，前總統陳水扁 任內函請國民黨 和親民黨推薦大法官被提名人時，兩黨皆以尊重專業、屏除政治考量為由，回覆不宜推薦人總統府將補提名七位大法官人選，籲請各界推薦或自薦，昨天截止。對於藍白立委質疑賴清德總統公開徵選大法官，卻未行文請在野黨推薦人選選。

郭雅慧前天表示，鑑於大法官獨立行使憲法所定職權，不受任何干涉，前總統馬英九和蔡英文任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時皆未行文任何政黨推薦。

國民黨立委王鴻薇昨翻出2003年總統府新聞稿，指當時大法官審薦小組召集人呂秀蓮曾主動函請執政黨與在野各黨推薦人選，賴總統卻把陳水扁時代的紀錄給消音，「是不滿、不爽老學長之前的循循善誘嗎？」

郭雅慧回應表示，陳水扁在2003年提名大法官過程中，曾函請主要政黨推薦人選，各政黨並未推薦；當時的國民黨與親民黨均函復指，「政黨不宜推薦大法官提名人選」；到了2008年馬英九主政時期，大法官提名審薦小組第一次會議記錄寫道：「大法官需超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，不受任何干涉，因此本次提名不請政黨推薦。」郭雅慧呼籲政治人物發言前可善加查證，本於事實理性問政，也勿昨是今非。

王鴻薇再舉推薦考試委員為例，總統府也有發函給各政黨，可推薦、也可不推薦，「怎麼碰到大法官就不要了呢？講白了，賴總統就是不想讓其他政黨推薦」。

在法界推薦人選部分，司法院推薦最高行政法院法官張國勳、最高法院民事庭庭長魏大喨與法官鄭純惠、刑事庭法官蘇素娥。女法官協會則推薦鄭純惠以及台灣高等法院審判長張惠立。

法界人選 陳瑞仁、張惠立被推薦

法官協會認為本次與去年是「同一批」大法官職缺，因此「沿用」去年推薦的人選名單，包括張國勳、魏大喨、最高法院審判長林恆吉和去年獲賴總統提名的最高行政法院審判長王碧芳；但林恆吉已婉拒被推薦。

法務部推薦退休檢察官陳瑞仁。檢察官協會推薦台灣高檢署主任檢察官、調最高檢察署訴訟組辦事的資深女檢察官林麗瑩。

其中，鄭純惠曾承審2004年總統大選訴訟案，後來成為高院首位女書記官長。張惠立是太陽花學運案審判長，判黃國昌、林飛帆、陳為廷等22名被告無罪確定。陳瑞仁是法務部前部長邱太三大學同窗。