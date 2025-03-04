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藍喊修法幫國軍加薪 顧立雄：不能用政治角力競相加碼

記者林銘翰／台北3日電
國防部長顧立雄。（記者邱德祥／攝影）
國防部長顧立雄。（記者邱德祥／攝影）

有關國民黨立法院黨團主張修法提高志願役津貼，國防部長顧立雄今天說，賴清德總統有相關交代，國防部也經過多次討論，陸續跟行政院密切溝通，立法委員應該尊重行政權，不能用政治角力競相加碼，站在權力分立的角度，任意喊價不是很好的提醒。

國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團主張修法提高志願役津貼，從原本的新台幣1萬元提高至3萬元，同時修法將戰鬥加給加倍、提高地域加給、超時加給等，希望政府在提高增加防衛韌性的同時，也能夠為國軍爭取應有的權益。

立法院會今天進行施政報告總質詢，顧立雄會前受訪時表示，賴總統上任後就有相關交代，國防部研議後經過多次討論，目前確實有待遇調整的方案，主要著重在戰鬥部隊與高端人才，陸續跟行政院密切溝通尋求共識。

不過，顧立雄也說，立委提案不能用政治角力，競相加碼違反預算法精神，況且大幅增加預算，也要先徵詢行政院，同時指出財源出處，「立委必須尊重行政權，應該跟行政院事先溝通，任意喊價不是好的提醒」，針對提高官兵待遇，未來有具體結果就會對外公布。

媒體詢問，是否支持先提升待遇再進行軍購，顧立雄表示，「這兩個好像沒有什麼前後關聯」，國防預算分為人員維持費、作業維持費及軍事投資，三大面向都需要著重，國防部都會審慎評估，「沒有什麼先有這個才有那個的問題，國防預算三大塊，大家都要注重。」

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