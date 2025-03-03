被傅崐萁嗆間諜及有台美房產 沈伯洋：誰造謠就辭立委

民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)

國民黨 立院黨團總召傅崐萁指控，民進黨立委沈伯洋做間諜 玷汙台灣，並質疑沈拿美國多少錢，才能生得出台灣、美國的房產。沈伯洋再拿立委職位對賭，「再說一次，找到我台灣或美國的房子，我就辭職，沒有的話，造謠的傅崐萁、林沛祥就辭職。造謠要負責任吧？」

沈伯洋則表示，「各大紅媒政論節目一直討論我不存在的房子就算了，今天在花蓮大型造謠現場，傅崑萁直接說沈伯洋是間諜，然後還幫我生出台灣的房子」...他質疑，資產是可以一直這樣增加的嗎？

傅崐萁2日出席花蓮中正體育館舉行問政說明會，會中他提到沈伯洋是間諜，拿了美國多少錢才有房產；沈伯洋也在昨天深夜於臉書 貼出傅崐萁致詞時的影片，展開回擊。

他在文中透露，帶女兒回家路上，有民眾問他「疑？你不是黑熊嗎？」沈伯洋回答「是啊。」民眾再問「啊！你不是最近被爆在美國有房產？」沈伯洋笑回「我根本沒有啊。」而對方就直接走掉了。

沈伯洋批評，各大政論節目一直討論他不存在的房子就算了，傅崐萁還直接說他是間諜，還幫他生出台灣的房子，資產是可以一直這樣增加的嗎，「依照國民黨做賊喊抓賊的邏輯，間諜應該是...」

他也重申，「找到我台灣或美國的房子，我就辭職，沒有的話，造謠的傅崐萁、國民黨立委林沛祥就辭職。不難吧？造謠要負責任吧？」