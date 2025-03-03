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賴清德出馬挺大罷免？綠：還不到時候 仍以民團優先

記者黃婉婷、鄭媁／台北3日電
綠營立委稱，現在還不是賴清德總統出馬挺大罷免的時刻。（本報資料照片）
綠營立委稱，現在還不是賴清德總統出馬挺大罷免的時刻。（本報資料照片）

罷免來臨，前總統陳水扁日前示警賴清德總統，要注意政治後座力。不過，綜合各方訊息，民進黨內對罷免態度從被動轉向積極，盼熱戰比率提高，但停留在法律、論述戰防守，是否進攻仍有雜音；此外，民進黨立院黨團總召柯建銘日前稱，賴總統本周將登場挺大罷免，但綠營立委稱，現在還不是出馬時刻。

適用選罷法舊法的立委罷免案共52件，據中選會統計，首波送件的19件罷免國民黨立委案全數進入第二階段連署，另有9件罷免民進黨立委案未達提議門檻，但仍有一次補提機會。

外界關注，民進黨戰術是否「由冷轉熱」，投入政黨、民代組織之力。據悉，綠營內部仍有雜音，呈現「北冷南熱」、「守先於攻」。一名黨內人士分析，挹注資源須有所本，端視個別選區罷免成功率、補選翻轉的可能性，評估會走向精準罷免，而非一味往前衝，將資源保留到地方大選還比較務實，也避免推動罷免的同時遭到反噬。

另名黨政人士認為，民進黨大動作成立律師團、擺出守勢，已是進入罷免戰場的第一步，而二階連署重點之一，就是政黨資源挹注，儘管黨中央目前未定調協助罷免藍營立委，但各地都有綠營人士暗助，將給藍營不少壓力。

此外，目前府院黨仍定調「民團優先」，民進黨居於第二線，但號召大罷免的柯建銘日前預告，推估賴清德總統本周將「大登場」力挺大罷免；不過，個別綠營立委或黨政人士認為可能性低。

民進黨立委許智傑說，大罷免第二階段起跑後，民進黨不會缺席，尤其國民黨偽造連署書，引發人民反彈，助長罷免的氣勢；但他認為賴總統現在還不是出馬的時刻，還是繼續先以民團為主，民進黨為輔，推動號召更大的民意。

此外，國民黨主席朱立倫日前曾提醒黨籍不分區立委「別鬧事」。現又傳出若有國民黨不分區立委執著追求個人聲量，不顧黨形象，黨中央最重將處以停權。不過，國民黨秘書長黃健庭昨天駁斥相關傳聞，強調黨中央未曾討論。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥也說，黨團及黨中央一向都很敬重不分區立委專業意見。

罷免 民進黨 國民黨

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