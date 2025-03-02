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解除禁見首會妻妹 柯文哲會好會滿30分鐘 她爆柯閃到腰

記者蔣永佑／新北即時報導
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台北地方法院日前裁定，因柯父治喪解除民眾黨前主席柯文哲對於4名至親的禁見，柯妻陳佩琪（中）與柯妹柯美蘭（左）今至北所接見，離開時不發一語。（記者潘俊宏／攝影）
台北地方法院日前裁定，因柯父治喪解除民眾黨前主席柯文哲對於4名至親的禁見，柯妻陳佩琪（中）與柯妹柯美蘭（左）今至北所接見，離開時不發一語。（記者潘俊宏／攝影）

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後羈押禁見至今，由於柯父柯承發過世，台北地方法院裁定，暫時解除柯文哲對於4名至親的禁見，以便處理父親後事。今台北看守所首次辦理接見，柯家由柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭進入北所辦理會客，所方也法內開恩，讓柯文哲與妻、妹會客時間達法定上限的30分鐘。

依台北地方法院裁定，身為長子的柯文哲，解除禁見的對象，包括母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙等4名家人的禁見。時間至3月10日柯父告別式為止。北所原表示，平日每梯次接見時間約15分鐘，今天則是每月第一個周日的假日接見，因接見人數眾多，接見時間僅有8分鐘，被告每日只能辦理接見1次。

但最後陳佩琪、柯美蘭，總共與柯文哲會客長達30分鐘，柯美蘭並透露柯文哲閃到腰，後續將申請讓柯文哲參加父親告別式。

北所解釋，依羈押法規定，刑事被告接見每日1次，接見時間不得逾30分鐘，所方認為有必要時，得增加或延長之。

當收容人最近遭逢親屬、家屬喪亡，或生命、健康遭遇危急狀況時，得辦理彈性調整接見，北所為此同意延長柯文哲接見時間，以兼顧人倫關懷。

柯文哲 民眾黨

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