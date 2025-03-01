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陳水扁示警：大罷免世界少有 當心政治後座力

記者王千豪、蔡晉宇／台北1日電
全台大罷免潮來襲，前總統陳水扁勸賴清德總統「理智」，大罷免後座力不堪設想。 （本報資料照片）
全台大罷免潮來襲，前總統陳水扁勸賴清德總統「理智」，大罷免後座力不堪設想。 （本報資料照片）

罷免潮來襲，前總統陳水扁日前接受網路節目訪問時表示，這場大罷免是世界少有，連美國民主老大哥跟日本都沒有這樣搞。陳水扁也示警，罷免不是一時爽，要注意接下來的政治後座力、後遺症，「冤冤相罷何時了」。

陳水扁接受「賀瓏夜夜秀」訪問，談及大罷免表示，過去他身為少數總統，面臨朝小野大的困境，但從來沒有想到去罷免別人，當時政局也沒有像現在這樣對立。陳水扁說，立法要監督、制衡、反對行政，都是很正常的。

國民黨立委王鴻薇說，陳水扁雖然字句不提賴清德總統，但卻都是明明白白說給賴聽。陳水扁苦口婆心說出大罷免時期，賴清德總統面臨的困境，一個不願妥協、不願面對監督的執政黨，甚至製造政治對立，做著世界唯一史無前例的報復性運動，讓支持者陷入輸不起的氛圍之中，更讓國家長期處於對立與仇恨。

王鴻薇表示，陳水扁提到「天下之大不能獨占，是應該要分享的」，最後舉例現在立院的國是會議，就是當時連戰跟他提議，他也從善如流消弭對立，也對賴清德喊話「政治是高度妥協的藝術」，要抽離感情的因素理智思考。

中選會統計，有九件立委罷免案並未達提議門檻，均為民進黨立委罷免案，依法領銜人須於十日內補提。藍營人士表示，萬一第一階段沒過，以罷制罷的大戰略恐大打折扣，將不利藍委防守。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，從資源調度、行政動員、到司法工具，民進黨針對在野勢力的打壓可謂刀刀見骨。他懇請在野各界給青年罷免團體更多支持與空間，讓他們全力以赴，在最後十天內補件過關。

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