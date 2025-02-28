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沈伯洋再挨告違反刑法、國安法及政治獻金法 藍促辭立委

記者蕭雅娟、林銘翰、張曼蘋／台北29日電
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民進黨立委沈伯洋。（本報資料照片）
民進黨立委沈伯洋。（本報資料照片）

台灣民主實驗室被爆曾收美國國際開發署間接贊助約130萬美元，現任理事、民進黨立委沈伯洋被控違反國安法。國民黨新北市議會黨團書記長王威元及議員林國春、黃心華，昨赴北檢告發沈違反刑法、國安法及政治獻金法，要求沈比照民眾黨立委吳春城辭立委接受調查。

沈伯洋聲稱組織金援來自私人基金，民眾黨立委張啓楷則質疑沈說謊，因根據美國官方網站資料，共收到四筆來自美國國務院的直接資金。

林國春表示，沈伯洋自曝「並未接受來自大眾或具有特定政治色彩的企業捐款」、「歷年來自台灣政府的資金從未達總預算的5%」，等於間接承認接受境外勢力資助，法務部應該立即查辦。希望沈知所進退，比照吳春城標準，辭去立委職務並接受調查。

王威元表示，美國國際開發署資助台灣民主實驗室，2020年19萬9800美元、2022年49萬9880美元、2023年65萬美元，沈伯洋接受這樣的資助，是否是對政治活動的捐贈，恐違反政治獻金法。

張啓楷說，台灣民主實驗室被質疑接受美國國際開發署的資金，沈伯洋堅稱資金來自索羅斯基金會，然而相關資料都揭露在美國官方網站。

沈伯洋回應，自己是說索羅斯基金會（OSF）私人的錢，他們本來就有申請世界各國補助，而OSF是私人基金，他是在解釋OSF，不知張啓楷聽到哪裡去？

民眾黨 國務院 預算

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