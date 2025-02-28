柯文哲為父治喪解除禁見12天 可見妻母弟妹

民眾黨前主席柯文哲羈押禁見，聲請解除禁見為父治喪，台北地方法院27日開庭，柯的妻子陳佩琪（右）、母親何瑞英（中）由立委陳昭姿（左）陪同出庭。（記者許正宏／攝影）

民眾黨 前主席柯文哲 因京華城等案羈押禁見，聲請解除禁見為父治喪，台北地方法院昨開庭，柯的妻子陳佩琪、母親何瑞英出庭，主張解禁 到4月2日，檢方主張到3月10日告別式。法官裁定柯2月27至3月10日就陳佩琪、何瑞英、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙解除禁見12天。

台北看守所表示，二二八因國定假日，不辦理接見，最快3月2日可辦理。陳佩琪出庭後說，感謝法官審酌與諒解，對檢察官的堅持不諒解，她公公94歲辭世，「難道一個人的生命到告別式完就全部結束了嗎？」柯文哲在法庭告訴她「我們問心無愧，我們不用求人，就尊重法官的裁定」。

法官許芳瑜准陳佩琪、何瑞英陳述意見，押解柯文哲出庭。柯認為檢察官底線守太硬，一度瞪檢察官嗆「隨在恁啦！（意指隨便你啦！）」陳敘述何對兒子的思念時，柯忍不住哽咽，庭後還押台北看守所。

陳佩琪說，公公柯承發去年8月27日住院後，長子柯文哲因羈押無法隨侍在側，柯承發曾交代身後事要由長子處理，因此柯文哲須出面；何瑞英去年開始心智退化，常打電話問為何天冷柯文哲還穿短褲、短袖、拖鞋？為何沒人送食物？她作為媳婦，真想與柯文哲持續見面，要求解除禁見處分到4月2日。

何瑞英說，柯承發生病時常問「文哲在哪裡」、「幾天就問一次、幾天就問一次」；陳佩琪說，禮儀公司一天拋出十幾個問題，如公祭與家祭、骨灰醰樣式及骨灰供奉在佛堂、生命園區還是廟裡？都要長子決定。

律師陸正義說，柯文哲是醫生，應對父親晨昏定省，希望解除禁見盡孝道；律師蕭奕弘說，請法官給予充分時間，讓家屬修復感情；律師鄭深元說，建請解除羈押禁見，未來是否續押可再處理。

主任檢察官林俊廷表示，柯文哲戒護返家探視，依羈押法是看守所權責，柯聲請與家人共商治喪於目的範圍內，檢方尊重法官裁定，以維護人倫，不過應注意適法性、公平性與可監督性，同意在3月10日告別式前解禁；檢察官廖彥鈞說，解除禁見在合理範圍內決定，檢方尊重。

開庭前民眾黨主席黃國昌到場說，認為柯文哲會逃亡「真是腦子有洞」，大家不難理解柯及家人所面臨巨大傷痛，希望法官審慎審酌柯和家人之間親情、相互扶持必要性；柯非常尊重法律程序，單純以法律角度，沒有禁見必要，期待法官公正裁決。