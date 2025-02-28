賴清德推助理新規 綠民代強烈反彈 轟「嫌執政太輕鬆」？

賴清德總統身兼民進黨主席。（本報資料照片）

民進黨 主席賴清德 要求黨籍民代助理不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，引爆基層反彈。民進黨新北市議員林秉宥開第一槍，批評此舉因噎廢食，狗屁想法還規畫要入黨章，「是不是有人嫌現在執政太輕鬆」；據悉，綠營民代多不認同用血緣一刀切的新規，近日擬聯名向黨中央表達異議。

隸屬新潮流的林秉宥表示，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親任公費助理，既不符合一般性原則也不符合比例原則，更是不當連結的狗屁想法還規畫要入黨章，是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要往上調難度？

林秉宥事後針對「狗屁」不雅字眼道歉，但他仍強調，這項新規不應在未經全黨民主程序情況下納入黨章。林秉宥說，助理工作性質特殊，很難找到適合的人才，且美國、歐洲有家族、地方士紳文化和積累，才有辦法承擔義務及權利，他反對將政二代妖魔化。

綠營人士表示，連最講究紀律的新系都坐不住，可見內部不同意見激烈。林秉宥開第一槍後，該文在綠營群組內瘋傳，基層反彈力道不小。

也有民進黨立委說，內舉不避親，如果是合法申報且認真做事，那又何妨？禁止三親等，希望黨公職培養優秀人才，但如果優秀人才就是三親等呢？黨內就有不少民代是一步步接班家族長輩，從助理開始實習，現在同樣是優秀民代。

綠委林俊憲表示，賴清德所提出的利益迴避精神，應朝向法制化，將相關規範入法。

民進黨發言人韓瑩說，面對黨內同志不同意見，會持續溝通說明。

國民黨立委羅智強說，三親等不得任公費助理的立論基礎為何？若只是剛好發生民進黨立委林岱樺 助理費案，當成鬥爭黨內的方式，出發點不是那麼正當。很多民意代表確實有用自己的三親等或親戚做助理，但這些人真的有在做助理工作。

羅智強說，關鍵不在是否為親戚，而是有無實質做助理工作，若是人頭，就涉及違法。賴清德如果真的要把親戚畫分得這麼清楚，「請賴清德不要用親戚當國策顧問」。