曹興誠上榜文總執委 藍委：綠只要以抗中為由都沒問題

聯電集團創辦人曹興誠。（本報資料照片）

中華文化總會進行執委改選，近期陷緋聞的聯電創辦人曹興誠 也上榜。國民黨立委賴士葆表示，民進黨絲毫不顧社會觀感，在司法未釐清之前，行政部門都已經定調一切都是中共 的陰謀，只要站在抗中的立場，所有的問題都不是問題。

賴士葆說，正當曹興誠被爆料與陸籍小三的不雅照，已經告上法院，也被告上調查局，新聞鬧得沸沸揚揚，成為社群和新聞媒體的焦點。曹興誠身為大罷免 的要角，民進黨對他呵護有加，陸委會主委立刻出面背書說，這是中共常用手法，還利用中華文化總會18日改組送給曹興誠大禮，讓他入列中華文化總會執委，對照組是立法院前院長王金平出局。

而曹興誠昨日在主持哈利法克斯國際安全論壇（HFX）「台北論壇：連結民主與安全」記者會時，回應名嘴爆料緋聞風波；他說，這是中國與在台灣的中共同路人，對大罷免感到害怕，要用不入流的理由抹黑。

當回應紐約時報記者針對美國總統川普在美俄關係和俄烏戰爭的觀點，會產生什麼對台政策的影響時，曹興誠說，與其猜測美國，透過這次大罷免拒絕中共的專制統治非常重要。

曹興誠表示，台灣沒辦法猜測川普會怎麼樣，能做的就是努力團結國內，向世界展示維護民主的堅強決心。此外，曹興誠回應名嘴謝寒冰的爆料，指謝寒冰及其同路人不尊重基本人權和隱私，這正是中共統治下的普遍現象，「我們要抵抗」；他說，中國和在台中共同路人，對大罷免感到害怕緊張，所以用很不入流、完全不成理由的理由來抹黑，他呼籲支持大罷免的群眾，不要被這些影響，而且更要堅定大罷免的決心。

曹興誠作為HFX台北論壇的主要贊助人，也是罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人。