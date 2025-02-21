我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

曹興誠上榜文總執委 藍委：綠只要以抗中為由都沒問題

台灣新聞組／台北21日電
聯電集團創辦人曹興誠。（本報資料照片）
聯電集團創辦人曹興誠。（本報資料照片）

中華文化總會進行執委改選，近期陷緋聞的聯電創辦人曹興誠也上榜。國民黨立委賴士葆表示，民進黨絲毫不顧社會觀感，在司法未釐清之前，行政部門都已經定調一切都是中共的陰謀，只要站在抗中的立場，所有的問題都不是問題。

賴士葆說，正當曹興誠被爆料與陸籍小三的不雅照，已經告上法院，也被告上調查局，新聞鬧得沸沸揚揚，成為社群和新聞媒體的焦點。曹興誠身為大罷免的要角，民進黨對他呵護有加，陸委會主委立刻出面背書說，這是中共常用手法，還利用中華文化總會18日改組送給曹興誠大禮，讓他入列中華文化總會執委，對照組是立法院前院長王金平出局。

而曹興誠昨日在主持哈利法克斯國際安全論壇（HFX）「台北論壇：連結民主與安全」記者會時，回應名嘴爆料緋聞風波；他說，這是中國與在台灣的中共同路人，對大罷免感到害怕，要用不入流的理由抹黑。

當回應紐約時報記者針對美國總統川普在美俄關係和俄烏戰爭的觀點，會產生什麼對台政策的影響時，曹興誠說，與其猜測美國，透過這次大罷免拒絕中共的專制統治非常重要。

曹興誠表示，台灣沒辦法猜測川普會怎麼樣，能做的就是努力團結國內，向世界展示維護民主的堅強決心。此外，曹興誠回應名嘴謝寒冰的爆料，指謝寒冰及其同路人不尊重基本人權和隱私，這正是中共統治下的普遍現象，「我們要抵抗」；他說，中國和在台中共同路人，對大罷免感到害怕緊張，所以用很不入流、完全不成理由的理由來抹黑，他呼籲支持大罷免的群眾，不要被這些影響，而且更要堅定大罷免的決心。

曹興誠作為HFX台北論壇的主要贊助人，也是罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人。

曹興誠 罷免 中共

上一則

年底可別生病？醫學中心門診營收占比設限 民眾憂就醫障礙

下一則

賴清德出席HFX 強調和平靠實力 喊話打造全球非紅供應鏈

延伸閱讀

桃色風波鬧上國際論壇 曹興誠：面對霸凌不能退卻

桃色風波鬧上國際論壇 曹興誠：面對霸凌不能退卻
嗆謝寒冰變造私人照片 曹興誠：是真的又怎樣 你誰？

嗆謝寒冰變造私人照片 曹興誠：是真的又怎樣 你誰？
曹興誠上榜文總執委 藍：反中華的去中華文化總會太搞笑

曹興誠上榜文總執委 藍：反中華的去中華文化總會太搞笑
認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32
台灣聯電前董事長曹興誠17日晚發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。中央社

曹興誠：親密不雅照片是合成 對散播者提告求償

2025-02-17 12:01

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊