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新聞評論／民進黨既無意協商 韓國瑜何須一再忍讓

聯合報社論
立法院長韓國瑜為化解預算案朝野對抗，親自跳火坑協商朝野，私下也背負相當大的壓力。（本報資料照片）
立法院長韓國瑜為化解預算案朝野對抗，親自跳火坑協商朝野，私下也背負相當大的壓力。（本報資料照片）

為回應賴總統在院際協調「五指併攏才有力量」的期待，立法院長韓國瑜應行政院長卓榮泰之要求，在立院召集朝野協商。但政院既拒承諾不覆議，民進黨也不稍減對總預算刪減的攻擊，還步步進逼；最後，總預算協商只能以破局作收。在這種情況下，韓國瑜縱有力促朝野合作之心，立法院也全無退讓餘地。他仁至義盡，不需再一味忍讓求全。

在院際協調會上，韓國瑜即建議政院不要對總預算提出覆議，不足之處，可利用追加減預算處理；他並以此為前提，邀集朝野協商。卓榮泰對韓國瑜的提議含糊以對，還列出了12項窒礙難行之處，認為主計總處的預算數字和立院宣讀內容無法對攏，希望立法院送出總預算時「對數字有共識」。立院總預算報告還未送出，政院就能先拋「疑點」，前所未見。政院擔心的是，過去凍結預算都由「委員會」處理，而今年多數提案則是由「院會」處理，擔心冗長程序會耽誤解凍執行。

原則上，立法院議定的總預算，其實並無調整或改變的空間。因為這是立法院會的群議共識，即使韓國瑜身為院長，亦無權更動總預算內容。在陳水扁任內，政院曾因立院要求政院自行刪減金額過高而難以執行，兩度去函立院要求解決；當時的院長王金平經朝野協商授權，立院才同意政院以追加歲出預算彌補。王金平能和政院協議，是經朝野授權，若無朝野共識，即難有兩院協議的產生。

由於韓國瑜的協調善意，藍白兩黨黨團願意顧大局參與朝野協商，為政院的總預算難處尋找解方。令人不解的是，民進黨團總召柯建銘在協商前東拉西扯開講大歷史，又暢談「大罷免大成功」，把藍白兩黨痛罵一頓。這種行徑，根本不像要為行政院解決總預算難題，倒更像蓄意要讓協商破局。由此看來，真正打臉賴總統和卓院長院際和解的是柯建銘，不想讓朝野關係和緩的也是柯總召。

想要讓朝野協商破裂的，其實不止柯建銘。且看，政院及各部會透過各種方式和梗圖攻擊在野立委，目的都在為大罷免增添柴火，其中夾雜各種虛假錯誤訊息，目的都在攻擊在野立委，當然也讓僵局愈發難解。行政院表面上想透過憲政程序化解總預算難題，又以兩手策略貶抑國會，這在政治上都是極不可取的作為。行政院刻意杯葛擺爛的作法，果然也引發在野黨的怒火回擊，協商破局，行政院咎由自取。

韓國瑜站在國會議長的高度，想要為台灣當前政治難題調和鼎鼐，其用心可以理解。但立法院長權力再大，也不能逾越國會立場和法律明訂作為，只能依立法院三讀內容送出總預算，交由總統公告、政院執行。如果行政院真的做不到，依職權提出覆議，國會再依憲處理，別無他途可行。在陳水扁時代，閣揆謝長廷曾以總預算被刪300億元台幣為由要求覆議，陳水扁未予同意；隨後謝長廷辭閣揆，由蘇貞昌接任，隨即解決了凍結預算的問題。由此看來，蘇貞昌做得到的，卓榮泰為何不行？其實說到底，就是今天的行政院無能。

立法院對總預算的凍結，就是不同意行政部門的作法，要求政院調整作法再給錢。如果政院不尊重國會，韓國瑜有再多善意，也是神仙難救。民進黨一心只想用大罷免的政治動員來掩飾施政無方，甚至不惜用司法手段來打擊在野黨，毫無「當家政黨」的氣度。面對這樣的對手，韓國瑜不必一再退讓，必須堅守國會的底線，以免台灣的民主憲政遭蠻橫的執政當局破壞殆盡。

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