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黑白集／大罷免染膻色腥 網民酸「性lie台灣」

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曹興誠（左）遭爆曾在大陸養小三。（記者潘俊宏／攝影）
曹興誠（左）遭爆曾在大陸養小三。（記者潘俊宏／攝影）

號稱「公民自主」的大罷免運動，生氣勃勃。領銜人之一的網紅史書華，被爆劈腿休妻，鹹濕對話外流。接著，總統府「全社會防衛韌性委員會」顧問曹興誠，也被傳包養「中國小三」，散出多張私密照。公民運動穿插外遇艷情，膻色腥俱全，網民戲稱是綠營「性lie台灣」系列出品。

曹董養大陸小三時，還是新加坡人。他聲明說，「AI發達，什麼圖都可造假，講真假沒意義」，四兩撥千斤。不過，他又擔心影中人「在大陸無處容身選擇自殺」，被解讀是間接承認此事。台派忙帶風向，稱曹董挺民主才被亂爆料，同情他被中共設局，呼籲「罷免是救國，無關私德」，別受親中勢力分化。老曹連忙改口喊告。

史書華醜聞連環爆時，台派憂心罷免連署被拖累，疾呼「一切都是阿共陰謀」。知名學者還將劈腿又侵權的史書華，比作美國人權鬥士金恩博士，稱兩人都被指控私德以削弱道德影響力。也真能扯。

罷免如果與領銜者私德無關，又何必將這些爭議人士推上道德山尖呢？西諺說，「愛國是無賴最後的避難所」。無賴都能愛國，何須擔心牙醫和總統顧問的肉蒲團壓壞大罷免？

民進黨擅長利用「公民團體」為政爭披上民主外衣，大罷免也如此。賴清德等待「大出場」，可惜抗中保台神壇旁，站著「舔中親共」護法。(轉載自聯合報)

罷免 新加坡 民運

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