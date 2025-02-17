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立院新會期 朱立倫啟動能源戰場 綠營盤點法案聚焦國安

記者鄭媁、林銘翰、李成蔭、林海／台北17日電
國民黨主席朱立倫16日出席在中央黨部舉行的「新住民回娘家 蛇年新春團拜」活動。他17日將提出能源政策修法建議。（記者林伯東／攝影）
國民黨主席朱立倫16日出席在中央黨部舉行的「新住民回娘家 蛇年新春團拜」活動。他17日將提出能源政策修法建議。（記者林伯東／攝影）

國民黨主席朱立倫今天將公布國人對能源政策修法方向的看法，並進一步提出能源政策修法建議。中央政府總預算案陷僵局，立法院長韓國瑜明天召集朝野協商，國民黨要將議題戰場主動權拉回能源政策。針對國民黨團有意優先推動非核家園改為「非碳家園」，民眾黨團總召黃國昌先前受訪時說，非常樂意與國民黨團討論。

賴政府則定調啟動國安法制改革，防制中國統戰，目前共盤點十多項法案，包括反滲透法、國家安全法、兩岸人民關係條例及資安相關法制，盼透過加強管轄密度、完備法制、提高違法罰則，擴大國家安全網；去年持續卡關的「立委赴中納管」也將續推。

國民黨在立法院新會期優先法案包括修正「核子反應器設施管制法」，將核電延役，由現在40年延長到60年，以及修正氣候變遷因應法與環境基本法，將「非核家園」改為「非碳家園」等。

今年4月，台灣的民生用電及工業用電價格有可能全面調漲，核三廠今年5月除役後，台灣將正式邁入非核家園。朱立倫近日已在不同場合多次呼籲賴政府專心面對貿易戰、AI戰，不要每天只想著政治及如何打擊在野黨，朝野現應一致努力面對國際挑戰。

藍營人士表示，朱立倫將主戰場拉回外界關心的能源議題，可讓國民黨立委在立院攻防時，更有民意與立論基礎。

賴清德總統日前召開國安高層會議，宣示持續推動國安法制改革，因應中國大陸對台滲透、打壓日益劇烈。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國安法制改革共有三大面向，第一是完備相關法條，第二是加嚴現行管轄密度，第三是提升違法罰則，如加重退役、現役軍人危害國安、從事間諜活動處罰。

綠營將盤點藍營所提的國安爭議法案，包括陸配取得身分證規定從六年縮短成四年的兩岸人民關係條例修法草案、引進陸資參與離島重大公共工程的離島建設條例修法草案，以及架空總統國安決策權的「國家安全戰略法草案」，未來將加強論述與攻防。

國民黨 朱立倫 黃國昌

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