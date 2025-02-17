賴清德早知大罷免？朱立倫：若不是請用行動否定柯建銘講法

國民黨主席朱立倫表示，如果賴總統的本意是一定要透過大罷免成為多數，就明白告訴大家。（圖／國家政策研究基金會提供）

民進黨 立院黨團總召柯建銘昨在政論節目專訪自曝，他在喊出大罷免 前，有與賴清德總統、行政院長卓榮泰溝通過，暗示接下來賴清德也會出來號召大罷免。國民黨主席朱立倫 今表示，如果賴總統的本意是一定要成為多數、一定要透過大罷免，前面都是演的，就明白告訴大家；若不是，就請用行動來否定柯建銘的講法。

朱立倫今出席國政基金會記者會後受訪表示，柯建銘不是今天才這樣說，他已經說了很多次，民進黨從去年總統和立委選舉過後，立刻就已經籌畫今年的大罷免，在多次的協商當中，柯從去年到現在都有透露，不但公開講、黨團協商講、對立法委員也講，就是要搞大罷免，民進黨只是演一下，他把賴總統的內心話多次都已講出來了。

朱立倫說，如果賴總統的本意就是一定要成為多數，一定要透過大罷免，就明白告訴大家；否則作為國家領導人，全民應該要和而不是鬥。

朱立倫說，國民黨一再強調希望朝野和諧、大家能協商，民進黨為什麼每一次都要破壞朝野任何和解或協調的機會，背後的動機大家都看得很清楚了，柯建銘只不過把事實說出來，如果不是，請賴總統用行動來表達否定柯建銘的講法。

柯建銘暗示，賴總統一定在非常關鍵性時刻出來號召罷免，「應該在立法院下禮拜覆議案結束、整個立法院戰場結束後。」

朱立倫表示，韓國瑜基於立法院長職責，希望朝野針對任何問題能透過協商來解決，他都表示贊成也支持，但中間必須是大家是真正的面對問題、解決問題，而不是預設立場、破壞協商的結果，最後只不過是為大罷免加柴火，或者是只是演一場戲，台灣的民眾這麼好騙？

朱立倫也說，從去年到現在，民進黨所演的就是醞釀大罷免，希望透過大罷免全面改選，也就是告訴台灣所有的民眾，台灣的民主不可能讓在野黨成為多數，一定是民進黨做主，民進黨為主，才是台灣的民主。

對於民進黨指控藍營罷免連署很多造假，朱立倫說，不管國民黨、民進黨，全民都知道為什麼希望一定要附身分證影本，早期民進黨也提案過，就是要避免任何造假或弊端，國民黨還是希望用新的法律來規範，至於民進黨為何強力反對，這幕後的陰謀是什麼，就很清楚了。