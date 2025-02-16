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黃國昌掌台灣民眾黨 創黨元老10點期許：別成末代主席

記者林麗玉／台北即時報導
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民眾黨第二屆黨主席補選結果出爐，候選人黃國昌以8903票數勝出。(本報系資料照片)
民眾黨第二屆黨主席補選結果出爐，候選人黃國昌以8903票數勝出。(本報系資料照片)

台灣民眾黨主席補選昨日結果出爐，由代理主席黃國昌以8903票數，贏過前立委蔡壁如的360票，黃國昌接任民眾黨主席。目前遭停權6個月的創黨元老朱蕙蓉在臉書說，恭喜新官上任，此時此刻接此職位，絕對是任重道遠，舉步維艱。

不過朱蕙蓉也點出，民眾黨不是說好的3萬多名黨員嗎？是資格不符合？年資不夠？結果有投票資格黨員確實數字只有1萬9320人，朱也幫算投票率，8903(黃國昌得票數)加360(蔡壁如得票數)是9263人投票，因為沒有無效票。所以補選不過半，投票率為47.6%黨員願意手機投票。

朱蕙蓉也在臉書提十點期許給新任黨主席黃國昌，朱說，這時候接任的黨主席要面對排山倒海而來的前任黨主席官司、監察院對於前任政治獻金的調查甚至處分、「不到兩年時間的選舉，一個不小心就成了『末代主席』，一定要加油」。

朱也期許新任黨主席，第一請先落實全體黨員的同心共識；第二請珍惜老臣老友擴充新兵新將；第三請徹底貫徹該有的黨綱黨規；第四請堅持黨的財政紀律；她也呼籲所有昌粉柯粉們，口下積德手下留情，不要攻訐謾罵詛咒提出諫言舉手的人；更不該任由黨中央利用無形的運作排斥異己；尤其是妄下狂言開口趕人退黨的小鼻子小眼睛之徒。

朱說，她期待新任主席的新團隊成員名單；祝福參選人無論成敗，都是不容小覷的狠角色；朱也提到，喜歡點名她的，那就要展現有那麼點兒的政治意見；第十，愛偷臭她、愛時刻點名她的，只要再看見，她就毫不客氣地也再說一次。

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