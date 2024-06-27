俞大㵢想買370萬名車 外交部嫌貴未准

駐美代表俞大㵢25日在華府舉行記者會自清，稱花費都是公務需要。(記者張文馨╱攝影)

台灣駐美代表俞大㵢 遭爆料涉嫌濫用公帑。傳出他有意申請購買要價370萬元台幣的Cadillac座車遭拒絕，外交部昨表示，拒絕原因是購買車輛所需經費過高，且排氣量過大。

至於民眾黨立院黨團總召黃國昌日前向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，外交部回函打上「密件」兩字。

外交部表示，中華民國 駐外館處經費總數雖編列於外交部公開預算 ，但個別館處的經費資訊及使用情形仍具機敏性，若遭公開，恐遭中國掌握外館資源配置，進而在國際上對台灣進行打壓或干擾，因此個別館處經費一向於外交部機密預算內表達。

外交部指出，有關駐美國代表處購置財產及物品明細資料，外交部配合立法委員問政需要已提供參考，但相關細節不宜對外公開，因此列為密件。

國民黨立委賴士葆認為，俞大㵢一事感覺好像是外交部長林佳龍壓不住、罩不住；外界對俞大㵢並不熟悉，但怎麼會一上任就出這麼多事情，副總統蕭美琴跟美國關係這麼好，這人能出線一定跟蕭有關，又以蕭的名義買這麼多昂貴的東西，蕭美琴應出來講話，外交部也應快調查清楚。

整起事件是不是綠營外交體系有人要卡位的內部鬥爭？民眾黨立院黨團總召黃國昌說，立法院該做的是監督外交部有沒有亂花錢。

面對媒體爆料濫用公帑的指控，俞大㵢親上火線面對媒體，並針對有意購買新公務座車一事做出解釋。他表示，大部分的華府的國會議員、首長或企業領袖，都會坐比較大型的休旅車，他建議台灣應符合當地情況，與大家融入，人家進出都是這種車子，駐館在接待國內的首長，或者是參加重要的會議的時候也應該用類似的禮賓車，這是國家門面與格局問題。