郭台銘：不會獨立參選 將還原疫苗採購

鴻海創辦人郭台銘(左)8日出席聯電榮譽副董事長宣明智(右)宴請國民黨立委陳玉珍(中)等人餐會。(記者葉信菉／攝影)

聯電榮譽副董事長宣明智昨晚邀請國民黨 立委與鴻海創辦人郭台銘 餐敘，郭席間大聊BNT採購祕辛。郭台銘說，這兩天他會整理相關資料，將過程還原，「真相只有一個」，「如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄你」。郭被問到，是否有獨立參選的可能性？他明確答覆回答：「沒有、沒有。」

昨晚出席的立委包括江啟臣、萬美玲、鄭正鈐、林為洲、林思銘、謝衣鳯、徐志榮、張育美、鄭天財、游毓蘭、陳玉珍、馬文君、王鴻薇，以及立委參選人徐巧芯、李彥秀、張斯綱，苗栗縣前縣長徐耀昌、議員陳志龍等。郭台銘胞弟郭台強、兒子郭守正皆出席。

不少立委已公開表態挺新北市長侯友宜，被問到近期風向有逆轉嗎？郭台銘一度提到「侯市長」三個字，隨後即表示，國民黨團結勝選還是最重要的，國民黨沒有任何分裂的本錢，沒有任何不團結的資格；團結都不一定勝選，最想贏的就是黨主席朱立倫，一定要團結在黨中央的領導之下。

郭台銘說，立委最關心的還是BNT的話題，他把真實情況向立委報告，「真相只有一個，我一定會把它還原」。台北市議員徐巧芯表示，原來救命的BNT疫苗是這樣跟執政黨抗爭出來的；陳玉珍也說，餐會上大部分都在聽郭還原始末，未談及選舉和柯文哲。

宣明智被問到是否擔心國民黨內定17日徵召新北市長侯友宜？宣說：「我不覺得有什麼內定的事，何必要繞這麼大的圈子呢？」未來是否會搓合郭台銘和柯文哲合作？宣明智表示，國民黨要團結，全台也是要團結。

媒體昨問朱立倫，是否打算要求郭台銘和侯友宜自己提出民調 或黨內連署名單。朱說，沒有這樣的想法，各個媒體、民調機構每一項（民調）都是重要的參考，縣市長或立委等重要意見領袖，大家都常常聯繫，會徵詢大家的意見。

郭昨也走訪高雄前市長韓國瑜岳家所在的雲林縣，前縣長張榮味表態挺郭，並和女兒、前立委張嘉郡全程陪同，張榮味妹妹、縣長張麗善也共進午餐。至於是否會與韓國瑜碰面，郭僅表示，幕僚怎麼安排還不知道。