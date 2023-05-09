我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

郭台銘：不會獨立參選 將還原疫苗採購

記者劉宛琳、歐陽良盈、蔡維斌╱綜合9日電
鴻海創辦人郭台銘(左)8日出席聯電榮譽副董事長宣明智(右)宴請國民黨立委陳玉珍(中)等人餐會。(記者葉信菉／攝影)
鴻海創辦人郭台銘(左)8日出席聯電榮譽副董事長宣明智(右)宴請國民黨立委陳玉珍(中)等人餐會。(記者葉信菉／攝影)

聯電榮譽副董事長宣明智昨晚邀請國民黨立委與鴻海創辦人郭台銘餐敘，郭席間大聊BNT採購祕辛。郭台銘說，這兩天他會整理相關資料，將過程還原，「真相只有一個」，「如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄你」。郭被問到，是否有獨立參選的可能性？他明確答覆回答：「沒有、沒有。」

昨晚出席的立委包括江啟臣、萬美玲、鄭正鈐、林為洲、林思銘、謝衣鳯、徐志榮、張育美、鄭天財、游毓蘭、陳玉珍、馬文君、王鴻薇，以及立委參選人徐巧芯、李彥秀、張斯綱，苗栗縣前縣長徐耀昌、議員陳志龍等。郭台銘胞弟郭台強、兒子郭守正皆出席。

不少立委已公開表態挺新北市長侯友宜，被問到近期風向有逆轉嗎？郭台銘一度提到「侯市長」三個字，隨後即表示，國民黨團結勝選還是最重要的，國民黨沒有任何分裂的本錢，沒有任何不團結的資格；團結都不一定勝選，最想贏的就是黨主席朱立倫，一定要團結在黨中央的領導之下。

郭台銘說，立委最關心的還是BNT的話題，他把真實情況向立委報告，「真相只有一個，我一定會把它還原」。台北市議員徐巧芯表示，原來救命的BNT疫苗是這樣跟執政黨抗爭出來的；陳玉珍也說，餐會上大部分都在聽郭還原始末，未談及選舉和柯文哲。

宣明智被問到是否擔心國民黨內定17日徵召新北市長侯友宜？宣說：「我不覺得有什麼內定的事，何必要繞這麼大的圈子呢？」未來是否會搓合郭台銘和柯文哲合作？宣明智表示，國民黨要團結，全台也是要團結。

媒體昨問朱立倫，是否打算要求郭台銘和侯友宜自己提出民調或黨內連署名單。朱說，沒有這樣的想法，各個媒體、民調機構每一項（民調）都是重要的參考，縣市長或立委等重要意見領袖，大家都常常聯繫，會徵詢大家的意見。

郭昨也走訪高雄前市長韓國瑜岳家所在的雲林縣，前縣長張榮味表態挺郭，並和女兒、前立委張嘉郡全程陪同，張榮味妹妹、縣長張麗善也共進午餐。至於是否會與韓國瑜碰面，郭僅表示，幕僚怎麼安排還不知道。

郭台銘 國民黨 民調

上一則

傳9月將抽腿改與藍合作？ 柯文哲嗆：來賭吞曲棍球

下一則

5億美元軍援 邱國正：美補償軍購延宕

延伸閱讀

台總統府駁阻擋採購疫苗 郭台銘：真相只有一個

台總統府駁阻擋採購疫苗 郭台銘：真相只有一個
郭台銘鳳山造勢湧2萬人 高喊：政府不做的 阿銘來做

郭台銘鳳山造勢湧2萬人 高喊：政府不做的 阿銘來做
新聞眼／郭台銘想複製韓流拚勝 侯友宜已潛艇航向大選

新聞眼／郭台銘想複製韓流拚勝 侯友宜已潛艇航向大選
郭台銘首場造勢盼由南到北帶動氣勢 「破台語」成話題

郭台銘首場造勢盼由南到北帶動氣勢 「破台語」成話題

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台