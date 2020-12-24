被同志批蹭聲量 何志偉：死小孩跟你說聲謝謝

民進黨立委何志偉。(本報資料照片)

民進黨立委何志偉昨天於民進黨中執會後，自爆身體不適「頭暈、喉嚨腫」，急赴醫院進行病毒篩檢。他今天上午赴立法院表示，篩檢結果為陰性，並對同黨立委王定宇批評他蹭聲量表示，「死小孩跟你說聲謝謝」。

何志偉表示，紐西蘭籍確診機師等案例在他的選區，和高度活躍的區域活動，可能有間接接觸的可能，他昨日感到身體不適，在中執會會後得知相關消息後，即自行到醫院檢測，這是他對支持者、家人，乃至於對總統和國家負責。

至於王定宇受訪時質疑，若何志偉知道身體不舒服，那就不該出席會議，防疫不能拿來開玩笑、要嚴肅看待，也不要在此蹭聲量。何志偉則回應，認為他的說法很好、很棒，他也支持，但也呼籲大家不要有獵巫心態，要有同理心，他在與總統一起的會議中，有戴好口罩、勤洗手，亦保持社交距離，個人防疫非常到位。

他說，當他知道可能跟確診者有間接接觸的可能，又感到身體不適，難道不該去做快篩嗎？這才是對大家負責的方法，假如因此得到批評指教，「死小孩跟你說聲謝謝，但我認為死小孩在做對的事」。

至於外界質疑他是為了避免萊豬表決才打算裝病不出席，他則澄清，問是投票重要，還是疫情 重要？國人的健康重要？還是投票重要？他認為兩個都重要，但疫情是最重要的。

何志偉也說，沒有所謂的支持萊克多巴胺的立委，只有努力的立委，美國 豬肉在台灣 的市佔率連1％都不到，需要花這樣大的國家社會成本在上面嗎？他並預言，美國豬肉進口台灣的總量控管，將透過市場機制成真，因為沒有進口商會進口，也沒有消費者買得到。

他語重心長的說，台灣的外交處境相對辛苦，不要讓台灣孤單，明年是台灣經濟與全球經貿連結重要的一年，且景氣預估不會好，台灣要撐住、要活下來，但確實要安撫在野黨的心，善盡溝通、說明是必要的。