我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

被同志批蹭聲量 何志偉：死小孩跟你說聲謝謝

記者陳熙文／台北24日電
民進黨立委何志偉。(本報資料照片)
民進黨立委何志偉。(本報資料照片)

民進黨立委何志偉昨天於民進黨中執會後，自爆身體不適「頭暈、喉嚨腫」，急赴醫院進行病毒篩檢。他今天上午赴立法院表示，篩檢結果為陰性，並對同黨立委王定宇批評他蹭聲量表示，「死小孩跟你說聲謝謝」。

何志偉表示，紐西蘭籍確診機師等案例在他的選區，和高度活躍的區域活動，可能有間接接觸的可能，他昨日感到身體不適，在中執會會後得知相關消息後，即自行到醫院檢測，這是他對支持者、家人，乃至於對總統和國家負責。

至於王定宇受訪時質疑，若何志偉知道身體不舒服，那就不該出席會議，防疫不能拿來開玩笑、要嚴肅看待，也不要在此蹭聲量。何志偉則回應，認為他的說法很好、很棒，他也支持，但也呼籲大家不要有獵巫心態，要有同理心，他在與總統一起的會議中，有戴好口罩、勤洗手，亦保持社交距離，個人防疫非常到位。

他說，當他知道可能跟確診者有間接接觸的可能，又感到身體不適，難道不該去做快篩嗎？這才是對大家負責的方法，假如因此得到批評指教，「死小孩跟你說聲謝謝，但我認為死小孩在做對的事」。

至於外界質疑他是為了避免萊豬表決才打算裝病不出席，他則澄清，問是投票重要，還是疫情重要？國人的健康重要？還是投票重要？他認為兩個都重要，但疫情是最重要的。

何志偉也說，沒有所謂的支持萊克多巴胺的立委，只有努力的立委，美國豬肉在台灣的市佔率連1％都不到，需要花這樣大的國家社會成本在上面嗎？他並預言，美國豬肉進口台灣的總量控管，將透過市場機制成真，因為沒有進口商會進口，也沒有消費者買得到。

他語重心長的說，台灣的外交處境相對辛苦，不要讓台灣孤單，明年是台灣經濟與全球經貿連結重要的一年，且景氣預估不會好，台灣要撐住、要活下來，但確實要安撫在野黨的心，善盡溝通、說明是必要的。

台灣 美國 疫情

上一則

為何不公布確診者足跡？陳時中嗆媒體「不用再問」

下一則

「騙扁少年」黃琪為男友行騙獲減刑 高院：揭富商豪門經濟特權

延伸閱讀

徐國勇氣喘復發 缺席立院備詢 就醫無大礙

徐國勇氣喘復發 缺席立院備詢 就醫無大礙
新聞眼／「後市長時期」 鄭文燦、林右昌的焦慮

新聞眼／「後市長時期」 鄭文燦、林右昌的焦慮
助理涉販大麻 綠委王定宇道歉

助理涉販大麻 綠委王定宇道歉
中國事務專家：無論誰領導美國 美中將持續競爭

中國事務專家：無論誰領導美國 美中將持續競爭

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
台灣中央流行疫情指揮中心22日記者會出席名單由左到右，疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影

相隔253天 台又見本土病例 紐國機師友人染疫

2020-12-22 02:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報