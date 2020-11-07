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政院小編變黨工？ 國民黨告蘇貞昌圖利

台灣新聞組／台北7日電
行政院長蘇貞昌（右）6日赴立法院進行施政報告與備詢，議場外工作人員為其量體溫。（記者葉信菉／攝影）
行政院長蘇貞昌（右）6日赴立法院進行施政報告與備詢，議場外工作人員為其量體溫。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌昨天第七度遭杯葛施政報告，立法院國民黨團批評，蘇貞昌不召開法定會報是傲慢，加上放任政院小編帶風向攻擊在野黨、部會首長反質詢立委等，則是不尊重國會，蘇貞昌必須先道歉、再報告。國民黨團昨更告發蘇貞昌、政院發言人丁怡銘及三位小編涉及刑法圖利等罪，並點名丁怡銘下台負責。

廉政署前署長朱坤茂說，行政中立法規定，公務員不得為支持或反對特定政黨、其他政治團體或公職候選人，動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動；他認為，政院發言人團隊似有違法之虞。

藍營質疑，行政院發言人室幕僚製作攻擊國民黨的圖卡，並提供給綠營側翼粉專帶風向。國民黨主席江啟臣說，政院做法已違反行政中立法與公務人員廉政規範，蘇必須道歉；立委林奕華說，公務人員應嚴守行政中立，行政院卻變網軍上游，完全違反民主國家公務員規範。

丁怡銘昨說，政院幕僚在議場記錄事實，本於事實傳遞正確訊息，特別是在社群時代，將政策和政府立場，透過文字或製作圖卡說明，提供執政團隊或執政黨立院黨團做政策論述參考，都是工作範疇、職責所在；相關內容均用真實帳號提供給立委，沒有利用網軍帶風向的問題。

國民黨 社群 江啟臣

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