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外國人交易韓元 南韓釋放寬細節

編譯廖玉玲／綜合報導
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南韓19日釋出放寬韓元交易的細節，希望藉由讓外國人可更自由交易韓元，加速韓元國際化腳步。

南韓財政部、央行及其他監管機關發布的共同聲明指出，外國人可透過已登記的外籍金融機構，進行韓元轉帳，不須在南韓的銀行開立帳戶。這套結算系統9月起試行，明年元月上路。

此外，除了南韓境內的房地產交易以外，外國人進行的韓元資本交易，多數都無需事先申報，銀行只需審查基本的帳戶訊息。相關結算將透過南韓央行新設立的24小時網絡進行。

當局同時把外國人進行韓元貸款等資本交易時的免申報額度，提高到原來的兩倍以上，並簡化外匯銀行處理韓元交易的審核程序。為鼓勵跨境交易使用韓元，首爾當局將提供更多優惠給以韓元結算的交易，考慮中的選項包括針對韓元計價貿易，提供政策性的貸款優惠利率。

此外，近來國際金融壓力加重，引入新制度可能加劇韓元波動。

企畫財政部國際金融局官員坦承，國外持有的韓元增加，可能導致市場的波動性隨外部震撼而加大，但「我們仍相信韓元國際化長期而言優點會超越風險，因此才會決定推動這些措施」。

房地產 南韓 央行

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