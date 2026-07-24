運往亞洲每船成本增250萬美元 沙國原油改道蘇伊士繞非洲 航程多1個月

沙烏地阿拉伯被迫改道經由埃及蘇伊士運河出口原油運往亞洲，但除了航程將增加約一個月，每艘船的航行成本估計暴增超過250萬美元。圖為沙國煉油廠。（路透）

隨著荷莫茲與曼德這兩大海峽分別受到伊朗 及其盟友葉門青年運動武裝組織（Houthi）干擾，沙烏地阿拉伯 被迫改道經由埃及 蘇伊士運河出口運往亞洲的原油，但除了航程將增加約一個月，每艘船的航行成本估計暴增超過250萬美元。

路透報導，雖然沙國過去也曾透過蘇伊士運河出口部分原油，但數十年來從未將這條航線作為主要出口通道。與1970、1980年代不同的是，當時沙烏地最大的石油買家集中在歐、美；如今，多數客戶都位於亞洲。

若要將原油運往亞洲，載運沙國原油的油輪必須繞行整個非洲，航程將增加約一個月。

正常情況下，一艘油輪從沙國紅海港口延布港經曼德海峽前往台灣，只需約19天。但若改走蘇伊士運河、地中海、直布羅陀海峽，再繞過非洲底端的好望角前往亞洲，根據Kpler與LSEG的航運數據，航程將延長至48天。

根據路透社引用LSEG數據計算，僅燃料成本就將從約126萬美元增加至287萬美元，幾乎翻倍。此外，通過蘇伊士運河還必須支付約100萬美元的通行費。

今年2月，美國與伊朗爆發衝突，導致荷莫茲海峽運輸受阻。沙國已將大部分原本經波斯灣出口的原油改道紅海運輸。然而，葉門的青年運動本周開始襲擊紅海船隻，使這條替代航線也變得不安全，迫使沙國進一步改以蘇伊士運河出口原油。

能源研究機構Energy Aspects指出，由於蘇伊士運河對船舶吃水深度有限制，大型油輪通過時必須減重航行，之後再於地中海補足載運量。

沙國可先將部分原油卸入蘇伊士-地中海輸油管（SUMED），這條全長320公里的管線可繞過蘇伊士運河，通往地中海沿岸的西迪克里爾港（Sidi Kerir），再把油裝上船舶。路透引述的五名交易人士說，沙國已額外提供數批自西迪克里爾港裝載的原油貨物。

該管線每日最高可運輸250萬桶原油，而沙烏地目前每日原油出口總量約為700萬桶。

另據航運分析公司Kpler的數據，7月23日僅有一艘油輪通過荷莫茲海峽，低於前一天的三艘，是逾兩個月來最低。