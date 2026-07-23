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意法半導體第3季展望略遜市場預期 看好AI帶動第4季加速成長

編譯劉忠勇／綜合外電
意法半導體第3季業績展望略遜於市場預期。（路透）
意法半導體第3季業績展望略遜於市場預期。（路透）

意法半導體（STMicroelectronics）第3季業績展望略遜於市場預期，但強調汽車、AI 相關資料中心光通訊和消費電子等市場需求都正復甦，並預料第4季營收將加速成長。

意法半導體周四發布新聞稿說，第3季營收預期中值為37 億美元，約較去年同期增加 6.2%。LSEG調整分析師平均預估為 37.2 億美元。

謝里（Jean-Marc Chery）在新聞稿中說：「本季需求進一步增加，所有終端市場訂單都很強勁。我們看到能見度改善，幾項產品類別也出現供應偏緊跡象。」

他並預告：「第4季營收成長將加速，主要受惠於 AI 資料中心和低軌衛星通訊客戶已確定推進的專案，預計第4季營收將超過40億美元。」

AI 基礎設施持續建置，帶動各類資料中心晶片需求，從輝達（NVIDIA）最先進 GPU，到意法半導體支援電源管理和連線功能的半導體都受惠。這也支撐意法半導體業務。謝里正推動意法半導體從核心消費電子和汽車產業，拓展至成長更快的領域。

意法半導體 4 月首度單獨揭露 AI 相關業績展望，6 月又幾乎把這事業今年業績預測翻倍。意法半導體小幅上修 AI業績預測，預估今年將超過 10 億美元，2027 年將「遠高於 20 億美元」。意法半導體原先預測資料中心事業今年營收將達 10 億美元，2027 年則翻倍。

意法半導體預估本季毛利率約為 37%，分析師預估為 36.76%。

意法半導體第2季營收為 34.9 億美元，高於 LSEG 資料顯示的分析師平均預估 33.9 億美元。不過，稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）為 6.79 億美元，遠低於市場預期的8億美元。

精華 FAQ

  • 不完全符合。公司預估第3季營收中值為37億美元，年增約6.2%，但LSEG彙整的分析師平均預估為37.2億美元，略高於公司展望。

  • 公司認為AI資料中心、低軌衛星通訊等已確定推進的專案將帶動需求，且汽車、消費電子與資料中心相關市場也出現復甦，使第4季營收有望超過40億美元。

  • 第2季營收為34.9億美元，高於市場預估的33.9億美元，顯示銷售優於預期；但EBITDA僅6.79億美元，明顯低於市場預估的8億美元。

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