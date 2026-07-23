日圓貶破163大關 近40年來首見

日圓對美元貶破163，推升日本當局干預風險。（路透）

日圓兌美元匯率 21日貶破163日圓大關，為近40年來首見，22日依然在此關卡附近徘徊。日本 官員警告，必要時將在外匯市場採取行動，也未能提供持續受壓的日圓支撐。日本銀行（央行 ）也傳出態度轉變，不排除加快升息節奏，以因應通膨風險加劇，日圓一度應聲升值0.3%，但很快又回到163之下狹幅波動。

受美伊衝突再度升溫推升油價影響，日圓匯率21日一度貶至163.24日圓，為1986年12月來首見，22日則一度升至162.69日圓兌1美元，但漲幅很快收斂。

日本財務大臣片山皋月22日表示，「美伊局勢的突然惡化，讓全球始料未及，也創造出一個極為艱難的環境」，「我們的政策完全沒變，若有必要，我們將隨時採取適當且果斷的行動」。

內閣官房長官木原稔也表示，將根據需要對匯率變動採取適當反應。在木原發表談話後，日圓匯率22日仍維持在163日圓附近。

SBI FX Trade社長上田真理人表示，「市場對這些談話無動於衷，因為官方一直重複相同訊息。雖然不能排除干預可能性，但市場已經看穿，伴隨成本使其難以執行」。

4月28日至5月27日間，日本當局花費11.73兆日圓（約719億美元）干預市場，以支撐日圓，但因市場對日本財政擴張的擔憂和對美國聯準會（Fed）將升息的預期，日圓仍持續探底。

另一方面，知情人士透露，由於日圓持續貶值加劇了通膨上行風險，雖然市場普遍預期，日銀6月已把基準利率調升至31年來最高的1%，本月31日會議仍將按兵不動，且下次升息時機將在12月，但日銀官員如今認為，若有必要，不排除加快節奏，也不會預設任何時間表。

日銀官員表示，由於基礎通膨率正逼近2%目標，仔細審視通膨的額外上行風險極為重要。雖然日銀官員不斷強調，不會為特定匯率目標動用貨幣政策，但知情人士說，仍需緊盯匯率對物價的影響。

日銀願意加快升息的其他因素還包括，日本通膨正日益根深柢固，愈來愈多證據顯示，企業以更快速度把上漲成本轉嫁給消費者，反映伊朗衝突以來的定價行為改變。知情人士表示，在此背景下，日圓再度貶值，可能提供廠商更多漲價誘因。

不過，百達資產管理日本分公司投資戰略部長田中純平表示，就算日銀考慮加快升息，由於貿易逆差持續擴大和對財政政策的信心降低，也很難消除對日圓進一步貶值的疑慮，日圓的向下壓力仍可能依舊存在。