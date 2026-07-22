我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦「公共負擔」新規將上路 移民擔心影響身分申請 團體籲先諮詢

紐約生存手冊／狂風暴雨頻發 屋主有責任提前轉移庭院雜物

資本拔河啟動匯市長期拉鋸戰 美元面臨4風險 日本阻貶日圓只是其一

編譯湯淑君／綜合外電
日圓對美元貶破163，推升日本當局干預風險。分析師指出，今日幣值被低估情況集中在...
日圓對美元貶破163，推升日本當局干預風險。分析師指出，今日幣值被低估情況集中在亞幣，亞洲各國對本幣進一步貶值的容忍度或許已達極限。（路透）

過去一年來，美元走勢大致穩中趨堅，讓預測美元將大幅貶值的分析師跌破眼鏡。外媒分析指出，這反映地緣政治與人工智慧（AI）兩股力量拉鋸，巨額資金注入AI股，抵銷了外資減持美債的影響，結果讓美元震盪走高，但一旦資本流動產生變化，將給美元帶來諸多風險。

美國AI股吸金 vs. 美債失血

地緣政治情勢緊張和美國財政情況減弱，已削弱外國投資人對購買美國長期公債的興趣。與此同時，AI投資熱潮加上市場管道更暢通和區塊鏈、穩定幣等金融創新，則吸引巨額投資湧入美國股市。

整體而言，在美國地緣政治領導地位式微之際，科技領先地位適時補位，讓美元並未如眾所預期顯著走貶。在止於3月底的一年，美國股市資金淨流入逾6,000億美元，不僅創新高，而且是美國公債與機構債吸金總額的兩倍。

然而，這些資本流動若發生重大變化，或許會加劇美元面臨的風險。

美元至少面臨四種風險

德意志銀行駐倫敦外匯主題交易主管Mallika Sachdeva指出，這些風險包括以下四種：

風險一、美元不再能協助風險性資產投資組合分散風險。傳統上，美債需求通常具有「反景氣循環」性質。這意味在景氣惡化觸動風險修正、導致其他資產價格紛紛下跌時，投資人常買進美國公債，讓美元匯價有撐甚至挺升。一旦股市走勢變得更受制於景氣循環和散戶資金主導，這種情況可能改觀。美元將面臨更大的風險、更隨AI景氣榮枯影響，也更可能在市況走下坡時走貶。

風險二、全球投資人或許會紛紛從美國撤資。日本可能已顯露這種轉變的初期徵兆。日相高市早苗的政府已楬櫫一套以投資帶動經濟成長的宏偉計畫，並鼓勵資本回流日本。為此，日本政府可能鼓勵政府退休金基金調整其標的資產投資組合，並提供日本散戶投資人稅務獎勵措施；這兩群投資人向來積極投資美股。

風險三、美元走強意味他國貨幣走弱，但物極必反。今日全球幣值被低估的情況極為集中。德意志銀行的模型顯示，十個匯價最便宜的貨幣中，有六種是亞洲貨幣，包括日圓、南韓、中國大陸和印度，都是工業和人口大國，而這些國家對本幣進一步貶值的容忍度或許已達極限。

風險四、在美國敞開大門吸引資本流入美元資產的同時，中國大陸正鬆綁對人民幣的限制，希望藉由簡化境外人民幣借款促進人民幣國際化。

總之，這種資本之間的拔河，可能凸顯匯市一場更大規模的長期拉鋸戰正在展開。

精華 FAQ

  • 主因是AI股吸引大量資金流入美國股市，抵銷外資減持美債的影響；同時，美國科技領先地位補上地緣政治優勢下滑的缺口，支撐美元走勢。

  • 包括美元不再能分散風險、全球投資人可能撤離美國、被低估的亞洲貨幣出現反彈壓力，以及中國鬆綁人民幣限制、推進國際化，改變資本流向。

  • 日本政府鼓勵資本回流，並可能引導政府退休金基金調整配置，同時對日本散戶提供稅務誘因；這些措施都可能減少日本資金持續流向美股。

日本

上一則

調停美伊換經濟支持？ 知情人士曝巴基斯坦向美國請求100億美元融資

下一則

川普擬對投資冶煉廠業者調降鋁關稅 力推原鋁赴美生產補強軍工供應鏈

延伸閱讀

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債
全球金融市場迎來夏季完美風暴？專家緊盯這3大潛在爆點

全球金融市場迎來夏季完美風暴？專家緊盯這3大潛在爆點
日本擬鼓勵退休金基金擴大投資國內資產 日圓應聲勁揚0.7%

日本擬鼓勵退休金基金擴大投資國內資產 日圓應聲勁揚0.7%
韓股遲未獲MSCI升格已開發市場 國際股市卻都得看它臉色

韓股遲未獲MSCI升格已開發市場 國際股市卻都得看它臉色

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事