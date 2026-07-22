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日圓持續貶值加劇通膨風險 傳日銀願考慮加快升息步伐 比市場預期還快

編譯易起宇／綜合外電
由於日圓再度貶值加劇通膨風險，日銀官員據傳如今不排除考慮加快升息步伐。 （路透...
由於日圓再度貶值加劇通膨風險，日銀官員據傳如今不排除考慮加快升息步伐。 （路透）

知情人士透露，由於日圓持續貶值加劇了通膨上行風險，日本銀行（央行）官員對於加快升息步伐到比市場預期還快的節奏，已抱持開放態度。

彭博資訊報導，日銀6月調升基準利率至31年來最高的1%後，市場普遍預期，日銀本月31日會議將按兵不動，且多數日銀觀察家預期，下次升息時機將在12月。

但知情人士表示，雖然日銀官員知曉許多日銀觀察家預期日銀約每六個月左右採取行動一次，但他們如今認為，若有必要，不排除加快節奏，也不會預設任何時間表。

日銀官員表示，由於基礎通膨率正逼近2%目標，仔細審視通膨的額外上行風險。日圓兌美元匯率22日貶值至約40年來低點，促使日本政府再度警告可能採取行動。

知情人士說，雖然日銀官員不斷強調，不會為特定匯率目標動用貨幣政策，但仍需緊盯匯率對物價的影響。

日銀願意加快升息節奏的其他因素還包括，日本通膨正日益根深柢固，愈來愈多證據顯示企業正以比過去更快的速度，把上漲的成本轉嫁給消費者，反映伊朗戰爭爆發來的定價行為改變。知情人士表示，在這種背景下，日圓再度貶值，可能提供廠商更多漲價誘因。

精華 FAQ

  • 主要因日圓持續貶值，可能進一步推升進口成本與物價，令通膨上行風險增加。加上基礎通膨已接近2%目標，日銀認為有必要更仔細評估後續政策節奏。

  • 市場普遍預期日銀在本月31日會議將維持利率不變，並認為下一次升息大多要等到12月。相較之下，日銀官員現在不排除比市場想像更快採取行動。

  • 日圓貶值可能促使企業更快把成本轉嫁給消費者，讓漲價行為更根深柢固。雖然日銀不會針對特定匯率設目標，但仍必須緊盯匯率對物價的實際影響。

日本 匯率 央行

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