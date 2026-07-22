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日債跌不停已出現誘人買點？小心進場太早慘賠

編譯季晶晶／綜合外電
日本公債殖利率升至本世紀新高，外資開始心動進場，但仍擔心買得太早、債券價格續跌而...
日本公債殖利率升至本世紀新高，外資開始心動進場，但仍擔心買得太早、債券價格續跌而慘賠。（路透）

在升息、巨額財政刺激與通膨疑慮的影響下，日本政府公債近年持續遭到拋售，殖利率升至本世紀新高，開始吸引部分國際投資人進場。不過，多數資產管理公司仍保持警戒，只敢小額試水溫，擔心太早買進，萬一債券價格續跌，這筆押注可能造成慘重損失。

日本10年期公債殖利率升破2.5%，為本世紀首見，較去年初大漲1.6個百分點，使日本成為同期間全球表現最差的主要債市。

安聯環球投資近期少量買進20年期日債。資深投資組合經理Ranjiv Mann表示，必須看到日本銀行（央行）釋出更鷹派訊號，才會擴大押注。Carmignac也買進長天期公債，但因油價波動以及日本減稅計畫使財政前景不明，持倉規模並不大。

外資多年來交易日本公債屢屢受挫。避險基金曾放空日債、押注殖利率上升，卻因日本實施負利率及央行長期壓低殖利率而蒙受巨額損失，使日債交易被冠上「寡婦製造機」的惡名。

但反向做多日債也可能暗藏風險。如果高市早苗政府的2兆美元長期支出計畫推升通膨，日本央行又未及時升息，買進日債的投資人恐遭遇新一波拋售潮。

日債近兩周反彈，主要因為日本財務大臣呼籲退休基金及民眾增加本土投資。市場正緊盯規模1.8兆美元的日本政府退休投資基金（GPIF）是否增持國內資產。加拿大皇家銀行（RBC）估算，若GPIF把國內公債配置提高至31%上限，可為市場帶來額外12兆日圓（750億美元）資金。

從20年期與30年期公債的近期標售，可以看到市場需求回升的跡象。不過，DoubleLine表示，在日本認真處理債務及財政問題前，不願貿然進場。

精華 FAQ

  • 因日本公債長期被拋售後，殖利率已升至本世紀新高，價格相對便宜，部分投資人認為長天期債券出現買點，因此開始小額布局。

  • 因升息、通膨與巨額財政支出仍帶來不確定性，若日本央行未明確轉鷹，債券價格可能續跌，太早進場反而會承受明顯虧損。

  • 高市早苗政府的長期支出計畫、GPIF是否增持國內公債，以及日本央行升息節奏，都可能左右需求與通膨預期，進而影響日債走勢。

殖利率 日本 央行

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