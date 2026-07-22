日相高市敲定經濟藍圖 未能化解市場對政府負債疑慮

日本 首相高市早苗 21日敲定首份經濟藍圖，承諾將擴大對成長領域的投資，也強調日本銀行（央行 ）的獨立性，但未解決食品消費稅減免這一耗資巨大的問題，未能化解市場對政府負債的疑慮，導致公債殖利率攀升，日圓匯率繼續改寫40年新低。

日圓兌美元21日在紐約早盤一度貶值0.26%至162.93日圓兌1美元，再度改寫40年新低，日本10年期公債殖利率一度升到2.716%。

日本內閣批准最新的財政計畫，並指出具體的貨幣政策工具由日銀負責，其自主權必須得到尊重。但此案未就高市暫停對食品徵收消費稅的競選承諾作出決定。這一提議引發了外界對其政府如何在不惡化財政狀況的情況下籌措資金的擔憂。日本政府預定8月初確定相關政策。

除財政計畫以外，內閣還批准了日本最新版成長戰略。作為該戰略的支柱，高市呼籲在截至2041年3月前，國內投資總額應超過370兆日圓（約2.3兆美元）。

據估計，屆時名目國內生產毛額（GDP）提升至近1100兆日圓，但目前尚不清楚其中有多少投資將來自政府，因此也讓擔憂日本長期財政狀況的市場參與者感到不安。

這類計畫通常在6月底前獲得批准，但由於當局試圖緩解市場疑慮，並進一步讓銷售稅的決定更明確，因此不斷調整措辭，導致通過時間延後。這也凸顯出高市在過程中所面臨的困難，一方面希望提出一套全新的財政管理方案，並吸引投資，同時也想避免引發市場恐慌。

最初的草案一度引發公債殖利率飆升，並給日圓帶來下行壓力，因為部分市場人士將其解讀為高市政府正試圖勸阻日本央行進一步升息的信號。

而最終的文件指出，「以有助於『實現物價穩定上漲』的方式，實施適當的貨幣政策至關重要」。新增的「物價穩定」措辭，也為必要時升息留有餘地，加上對於日銀獨立性的註解，很可能是為了安撫市場而添加的。但日本匯市與債市的表現反映出市場仍憂心忡忡。