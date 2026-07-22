三星攻機器人 成立RX部門、造新成長引擎 瞄準商機
三星電子21日表示，將成立機器人體驗（RX）部門，並從現代汽車挖角高階主管，打造新成長引擎。三星也和巴克萊銀行（Barclays）合作，在美國首度推出聯名信用卡，搶攻金融服務。
在新機發表前夕，三星電子宣布新成立的RX部門，將整合該公司機器人相關能力、負責推動從核心技術研發到商業化的中長期策略。該部門也旨在加速決策和業務執行，使三星能更快因應市況變化，在機器人領域創造新商機。
現任執行副總裁李東坤（Lee Dongkun）將出任機器人戰略團隊負責人，並由三星共同執行長盧泰文（TM Roh）直接督導。李東坤此前在現代汽車集團主導機器人戰略工作，涵蓋波士頓動力的發展方向。
三星也計畫擴大國內外研究能力，在美國、日本和中國大陸設立機器人研究基地，借助當地產業生態與專業人才。三星4月曾表示，為加速研發和商業化，必要時將考慮進行投資和收購。
此舉凸顯三星電子加速布局實體AI。盧泰文本月稍早表示，三星計劃在嶺南地方投資約60兆韓元（約407億美元），其中19兆韓元將投入龜尾廠區，與旗下IT子公司三星SDS合作建設實體AI基礎設施，以及人形機器人生產設施。此外，為強化數據能力，三星將在龜尾廠區設立「數據工廠」，蒐集並分析真實工業環境中的數據，以支援機器人快速部署。三星今年稍早表示，目標在今年實現人形機器人的「實質」成果。
另一方面，三星電子20日攜手巴克萊，推出首張美國聯名信用卡Samsung Galaxy Card。該卡由巴克萊發行，採Visa支付網路，購買三星產品可享5%現金回饋，使用Samsung Pay也可獲額外回饋。
RX部門將整合三星內部機器人相關能力，負責從核心技術研發、策略規劃到商業化推進，目的是加快決策與執行，讓公司更快把握機器人市場變化與新商機。 李東坤過去在現代汽車集團主導機器人戰略，對波士頓動力的發展方向也有關鍵影響。三星借重他的經驗，希望提升跨部門整合效率，並加速機器人業務落地。 三星同時與巴克萊銀行合作，在美國推出首張聯名信用卡Samsung Galaxy Card，購買三星產品與使用Samsung Pay可享回饋，顯示其也在擴展金融服務與生態系。
精華 FAQ
RX部門將整合三星內部機器人相關能力，負責從核心技術研發、策略規劃到商業化推進，目的是加快決策與執行，讓公司更快把握機器人市場變化與新商機。
李東坤過去在現代汽車集團主導機器人戰略，對波士頓動力的發展方向也有關鍵影響。三星借重他的經驗，希望提升跨部門整合效率，並加速機器人業務落地。
三星同時與巴克萊銀行合作，在美國推出首張聯名信用卡Samsung Galaxy Card，購買三星產品與使用Samsung Pay可享回饋，顯示其也在擴展金融服務與生態系。
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